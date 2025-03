Blanka Lipińska zmieniła kolor włosów. Autorka erotyków już tak nie wygląda!

Następnie dodała, że po wydaniu książki starała się ciągle pomnażać majątek, który zarobiła. Jej zdaniem zarobiła pieniądze na otwartym mówieniu o seksie i odpowiedziała tym samym na potrzeby społeczeństwa:

To nie krytycy czytają te książki. To nie ma znaczenia. Wrzuciłam na okładkę zupełnie celowo „50 twarzy Greya” i porównanie do „Ojca Chrzestnego” bo na tamten moment Grey był najpopularniejszą książką na świecie. Chciałam, żeby osoba, która sięgnie po tę książkę, od razu wiedziała, że to będzie erotyka, a „Ojciec Chrzestny” to byli gangsterzy, więc chciałam, żeby było wiadomo, że będzie gangsterka i seks. To było najprostsze zagranie marketingowe na świecie — podsumowała Blanka Lipińska.