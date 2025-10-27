Internauci zażenowani zachowaniem Kaczorowskiej i Rogacewicza. „Ileż można? Przestańcie już!”
Po siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wylała się lawina komentarzy.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz emocjonalnie zakończyli finał siódmego odcinka „Tańca z Gwiazdami”. Para pożegnała się z show Polsatu i skupiła się na sobie. Nie podeszli do uczestników po usłyszeniu, że odpadają z „Tańca z Gwiazdami”, tylko zaczęli się przytulać i nie szczędzili sobie czułości. Ich zachowanie mocno nie spodobało się widzom, którzy stwierdzili, że para za mocno okazuje swoje uczucie publicznie. Padło wiele negatywnych komentarzy.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w ogniu krytyki. Widzowie nie rozumieli ich czułości
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska nie boją się pokazywać publicznie, że się kochają. Para w jednym z odcinków oficjalnie potwierdziła namiętnym pocałunkiem, że są razem. Niestety, ale po siódmym odcinku widzowie nie kryli zmęczenia zachowaniem Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Zwrócili im uwagę za ciągłe pokazywanie czułości na szklanym ekranie:
- Ileż można?! Przestańcie się już tak chwalić, że jesteście razem. Trochę pokory i dystansu. Nie trzeba wszystkiego pokazywać na ekranie,
- Agnieszko, pycha kroczy przed upadkiem. Jesteś wspaniałą tancerką i mogliście być w finale, ale zamiast na taniec, postawiliście na prywatę, co było od kilku odcinków niesmaczne,
- Ale to jest piękne. Nagle maska spadła i wyszedł prawdziwy charakter. Coś pięknego,
- Aga świetna tancerka, ale wywód o prywatności przy ciągłym obściskiwaniu się przed dwoma milionami ludzi brzmi śmiesznie — pisali internauci.
Agnieszka Kaczorowska ostro o udziale w „Tańcu z Gwiazdami”. Jej mowa pożegnalna zszokowała widzów
Agnieszka Kaczorowska po przegranej w siódmym odcinku „Tańca z Gwiazdami” nie szczędziła gorzkich słów. Tancerka zwróciła się do hejterów z prośbą o wyrozumiałość. Okazuje się, że w ostatnim czasie mierzyła się z przykrymi komentarzami:
Jestem z nas dumna, przetrwaliśmy. […] Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który bardzo bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, a nie źle, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia — podsumowała Agnieszka Kaczorowska.
Za dużo ich było wszędzie i za bardzo prywata im weszła do tańca… sama mialam dość , zaczęło to się robić takie niesmaczne… powinni zachować więcej dystansu i tajemnicy jak na początku…