Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz emocjonalnie zakończyli finał siódmego odcinka „Tańca z Gwiazdami”. Para pożegnała się z show Polsatu i skupiła się na sobie. Nie podeszli do uczestników po usłyszeniu, że odpadają z „Tańca z Gwiazdami”, tylko zaczęli się przytulać i nie szczędzili sobie czułości. Ich zachowanie mocno nie spodobało się widzom, którzy stwierdzili, że para za mocno okazuje swoje uczucie publicznie. Padło wiele negatywnych komentarzy.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w ogniu krytyki. Widzowie nie rozumieli ich czułości

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska nie boją się pokazywać publicznie, że się kochają. Para w jednym z odcinków oficjalnie potwierdziła namiętnym pocałunkiem, że są razem. Niestety, ale po siódmym odcinku widzowie nie kryli zmęczenia zachowaniem Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Zwrócili im uwagę za ciągłe pokazywanie czułości na szklanym ekranie:

Ileż można?! Przestańcie się już tak chwalić, że jesteście razem. Trochę pokory i dystansu. Nie trzeba wszystkiego pokazywać na ekranie,

Agnieszko, pycha kroczy przed upadkiem. Jesteś wspaniałą tancerką i mogliście być w finale, ale zamiast na taniec, postawiliście na prywatę, co było od kilku odcinków niesmaczne,

Ale to jest piękne. Nagle maska spadła i wyszedł prawdziwy charakter. Coś pięknego,

Aga świetna tancerka, ale wywód o prywatności przy ciągłym obściskiwaniu się przed dwoma milionami ludzi brzmi śmiesznie — pisali internauci.

