Agnieszka Kaczorowska padła klątwą niebieskiej sukienki. Roxie Węgiel też to spotkało!

Klątwa niebieskiej sukienki

Agnieszka Kaczorowska w mowie końcowej powiedziała, że prosi ludzi o większą wyrozumiałość i mniejszy hejt, który jest dla niej bardzo bolesny.

Wspomniała także o tym, że jej zdaniem Marcin Rogacewicz tańczył lepiej od uczestników, którzy zostali w programie Polsatu.