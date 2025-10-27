Agnieszka Kaczorowska padła klątwą niebieskiej sukienki. Roxie Węgiel też to spotkało!
Historia "Tańca z Gwiazdami" przez lata była bezwzględna.
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska odpadli w siódmym odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”.
Para pożegnała się z programem po podliczeniu głosów od widzów. Fani formatu oddali większą liczbę głosów na duet: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin.
Agnieszka Kaczorowska w mowie końcowej powiedziała, że prosi ludzi o większą wyrozumiałość i mniejszy hejt, który jest dla niej bardzo bolesny.
Wspomniała także o tym, że jej zdaniem Marcin Rogacewicz tańczył lepiej od uczestników, którzy zostali w programie Polsatu.
Ogromna szkoda, że nikt nie powiedział Agnieszce Kaczorowskiej o klątwie niebieskiej sukienki. To nie pierwszy raz, kiedy kobiecie, która miała na sobie kreację w tym kolorze, przytrafia się taka sytuacja…
Już przed laty panie w niebieskich sukienkach, które ze swoimi partnerami były typowane do finałów, odpadały w przedbiegach…
Jedną z przegranych i głośno komentowanych par byli Roksana Węgiel i Michał Kassin. Wokalistka dostawała od jurorów wysokie noty, a bukmacherzy typowali ją na zwyciężczynię programu „Taniec z Gwiazdami”.
Niestety, ale klątwa niebieskiej sukienki przekreśliła szansę pary na Kryształową Kulę.
Roksana Węgiel i Michał Kassin dotarli do samego finału. Walczyli o nagrodę główną z Anitą Sokołowską i Jackiem Jeschke.
Widzowie jednak bardziej pokochali aktorkę znaną z serialu „Przyjaciółki”. Później widzowie plotkowali na temat klątwy niebieskiej sukienki, która po raz kolejny dopadła faworytkę widzów.
Magdalena Tarnowska i Michał Barczak także byli bardzo wysoko oceniani przez jurorów. Otrzymali w programie wiele „dziesiątek” za swojej popisy na parkiecie.
Odpadli w 16. edycji „Tańca z Gwiazdami” w siódmym odcinku programu.
Wiele osób zastanawiało się nad tym, co zadecydowało o porażce Michała Barczak i Magdaleny Tarnowskiej. Wszyscy im mocno kibicowali.
Jednak sympatia widzów nie była wystarczająco mocna, żeby para mogła przejść do dalszego etapu show.
Michał Barczak i Magdalena Tarnowska z klasą opuścili program „Taniec z Gwiazdami”. Później tancerka wróciła do edycji jubileuszowej i teraz z Mikołajem „Bagim” Bagińskim podbija parkiet show Polsatu.
Udało im się przejść siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Kto wie, może zobaczymy ich w finale?
Klątwa niebieskiej sukienki dopadła także Julię Żugaj. Wszyscy byli pewni, że influencerka uwielbiana przez młodszą publiczność wygra program. Jednak tak się nie stało.
Julia Żugaj i Wojciech Kucina zajęli 2. miejsce w finale 15. edycji „Tańca z Gwiazdami”.
Ich widowiskowy taniec oglądało mnóstwo widzów. „Żugajki”, czyli fanki Julii Żugaj w komentarzach ubolewały nad faktem, że ich idolka nie zdobyła Kryształowej Kuli.
Co myślicie o „klątwie niebieskiej sukienki”, którą wymyślili widzowie?
Czy uważacie, że mogła mieć ona wpływ na przegraną Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza?
Vvcvc | 27 października 2025
Jaka klątwa biznes to biznes wygra lezba z lezba