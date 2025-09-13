Burza w sieci po sobotniej emisji „Rodzinka.pl”! Widzowie: „Serial zmienił się w Patologia.pl”
Fani zgorszeni nowymi odcinkami.
Tydzień temu widzowie mieli okazję zobaczyć pierwszy odcinek „Rodzinki.pl”. Po wielu latach na ekranie pojawił się kultowy serial, który opowiada historie rodziny Boskich. Fani długo wyczekiwali na powrót produkcji, która kilka lat temu została nagle przerwana.
Fani serialu zgorszeni nowymi odcinkami serialu
Zarówno aktorzy, którzy wrócili na plan, jak i widzowie byli zachwyceni powrotem kultowego serialu na ekrany. Na początku września część fanów mogła nawet obejrzeć przedpremierowo odcinki i spotkać się z obsadą serialu pod Pałacem Kultury.
Choć emocji i oczekiwań było wiele, niestety już pierwszy odcinek zebrał niepochlebne opinie widzów. Wielu z nich dało serialowi drugą szansę, ze względu na ogromną sympatię do poprzednich sezonów „Rodzinki.pl”. W sobotę 13 września ukazał się długo wyczekiwany, drugi odcinek nowego sezonu i niestety… tym razem widzowie również nie byli zachwyceni tym, co zobaczyli na ekranie.
Tuż po zakończeniu 2. odcinka nowego sezonu „Rodzinki.pl” fani pospieszyli z opiniami w mediach społecznościowych. Zdaniem wielu serial ma niestosowne sceny, których nie powinni oglądać młodsi widzowie. W komentarzach czytamy także, że serial ma wiele patologicznych momentów, które nie byłyby dopuszczalne w poprzednich sezonach. Zdaniem innych oglądających nowy sezon, choć wyczekiwany, jest z odcinka na odcinek bardziej rozczarowujący. Nie da się ukryć, że nikt nie spodziewał się takich opinii tuż po starcie nowej „Rodzinki.pl”.
- Nigdy nie czułam takiego zażenowania jak przez ostatnie 2 sceny
- Oczy bolą, serce krwawi, dusza sponiewierana
- Jeszcze liczę na jakąś przemianę i że w końcu będzie dało się to oglądać bez poczucia zażenowania
- Matko z córką, co tu się wydarzyło. Ten serial zmienił się w pato rodzinkę.pl
- Słabe to strasznie. Chyba nie tylko widzowie, ale i aktorzy się strasznie męczą. Serial powinien się nazywać Patologia.pl.
- To jest serial familijny 12+?
- Dzisiejsza scena z Agatką to szczyt zażenowania… kto dopuścił do emisji taki patowy scenariusz?
- Ten serial jest traumatyczny.
- Rozważam żeby w przyszłym tygodniu już nie oglądać bo nie daje rady – czytamy w komentarzach na Instagramie serialu „Rodzinka.pl”