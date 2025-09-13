Tydzień temu widzowie mieli okazję zobaczyć pierwszy odcinek „Rodzinki.pl”. Po wielu latach na ekranie pojawił się kultowy serial, który opowiada historie rodziny Boskich. Fani długo wyczekiwali na powrót produkcji, która kilka lat temu została nagle przerwana.

Fani serialu zgorszeni nowymi odcinkami serialu

Zarówno aktorzy, którzy wrócili na plan, jak i widzowie byli zachwyceni powrotem kultowego serialu na ekrany. Na początku września część fanów mogła nawet obejrzeć przedpremierowo odcinki i spotkać się z obsadą serialu pod Pałacem Kultury.

Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie

Choć emocji i oczekiwań było wiele, niestety już pierwszy odcinek zebrał niepochlebne opinie widzów. Wielu z nich dało serialowi drugą szansę, ze względu na ogromną sympatię do poprzednich sezonów „Rodzinki.pl”. W sobotę 13 września ukazał się długo wyczekiwany, drugi odcinek nowego sezonu i niestety… tym razem widzowie również nie byli zachwyceni tym, co zobaczyli na ekranie.

Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!

Tuż po zakończeniu 2. odcinka nowego sezonu „Rodzinki.pl” fani pospieszyli z opiniami w mediach społecznościowych. Zdaniem wielu serial ma niestosowne sceny, których nie powinni oglądać młodsi widzowie. W komentarzach czytamy także, że serial ma wiele patologicznych momentów, które nie byłyby dopuszczalne w poprzednich sezonach. Zdaniem innych oglądających nowy sezon, choć wyczekiwany, jest z odcinka na odcinek bardziej rozczarowujący. Nie da się ukryć, że nikt nie spodziewał się takich opinii tuż po starcie nowej „Rodzinki.pl”.