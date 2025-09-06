Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie
Rodzinka.pl hucznie wróciła, ale widzowie nie kryją zawodu: "Chyba nie na to czekałam".
6 września, w sobotę wyemitowano 1. odcinek „Rodzinki.pl”. Hitowy serial TVP2 hucznie powrócił po ponad pięciu latach przerwy. Historia Natalii i Ludwika Boskich oraz ich trzech synów: Tomka, Kuby i Kacpra stała się kultowym obrazem współczesnej polskiej rodziny.
Dantejskie sceny przed seansem „Rodzinki.pl”. Widzieliśmy dwa odcinki. Wiemy, czy warto!
Rodzinka.pl powróciła po 5 latach przerwy
Sezon 16 zakończył się odcinkiem zatytułowanym „Cięcie”, który pozostawił po sobie sporo emocji i niedosytu. Widzowie zobaczyli rodzinę Boskich wspólnie oglądającą zdjęcia z wakacji. Atmosfera zepsuła się, kiedy wyszło na jaw, że prezent, za który Ludwik dziękował Natalii, tak naprawdę pochodził od Agaty. Kryzys w małżeństwie Natalii i Ludwika zaczął się nasilać: Natalia otwarcie rozmawiała o swoich obawach z przyjaciółką.
Z kolei Tomka i Magdy szykowali się do narodzin pierwszego dziecka. Natalia martwiła się o styl życia młodych, twierdząc, że nie poradzą sobie dorosłym życiu.
Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)
W pierwszym odcinku po 5-letniej przerwie mogliśmy zobaczyć kontynuację historii rodzinnej Boskich. Zobaczyliśmy przede wszystkim stary dom, a zarazem całkowicie inną aranżację. Pokój biurowy Ludwika się powiększył, z którego można zobaczyć sypialnię. W starych sezonach sypialnia Natalii i Ludwika mieściła się na piętrze, obok łazienki, więc dla wielu taka zmiana może być dużym zaskoczeniem. Dodatkowo Natalia po wyprowadzce dzieci zyskała sporych rozmiarów garderobę – w sobotnim odcinku zobaczyliśmy, jak Ludwik wypomina żonie, że w ciągu 6 tygodni kupiła 6 par butów.
Na pierwszy plan wysuwa się kontynuacja kryzysu w małżeństwie Boskich. Natalia coraz mocniej odczuwa brak czułości i bliskości, dlatego próbuje na nowo zbliżyć się do męża. Jednak Ludwik reaguje chłodno i z dystansem, gdy żona daje do zrozumienia, że pragnie intymności, on odpowiada żartem, że wolałby… kawałek ciasta. Ta pozornie zabawna wymiana zdań w rzeczywistości ujawnia rosnącą przepaść między małżonkami i pokazuje, jak bardzo ich drogi zaczynają się rozchodzić.
Z kolei Tomek i Magda spodziewają się drugiego dziecka i wygląda na to, że są w sobie wciąż szalenie zakochani. Jednak trzeba przyznać, że dość dziwnie się ogląda na ekranie, jak ich 6-letnia córka Maja mówi do Ludwika Boskiego – dziadek, a do Tomka – tata.
Natomiast Kacper Boski został pokazany jako wycofany introwertyk, który w przeciwieństwie do braci nie ma przyjaciół i większość czasu spędza przed komputerem. Ludwik nie ukrywa swoich obaw, sugerując, że syn może zatracać się w samotności i przestrzega, że „rośnie im psychopata”. Natalia staje w jego obronie, podkreślając, że Kacper jest dla niej ogromnym wsparciem i można na niego liczyć w codziennych obowiązkach.
Po emisji pierwszego odcinka w sieci aż zawrzało. Widzowie chętnie dzielili się swoimi opiniami, pojawiły się głosy uznania i pozytywne komentarze, jednak przeważają reakcje rozczarowania. Większość fanów podkreśla, że oczekiwania wobec powrotu serialu były ogromne, a sam początek nie do końca je spełnił.
- „Mega było!”
- „1 odcinek był cudowny”
- „Generalnie spoko, ale jedyne, co wkurza mnie, że jeden na tydzień”
- „Serial nic nie stracił, nadal ten sam klimacik, humor” – piszą zadowoleni widzowie.
Natomiast widzowie głownie narzekają na brak klimatu tego sprzed lat i chyba oczekiwania były zbyt wielkie, co do powrotu Boskich:
- „Ten odcinek po przerwie pięcioletniej słaby. Początek zapowiadał jakiś film grozy, taka melodyjka rodem z początku filmu o Kevinie. Nie ma tego klimatu, co kiedyś, zabrakło takiego komediowego charakteru. Z postaci najbardziej irytująca córka Magdy i Tomka. Ogólnie bez szału. Aktorsko najlepszy zdecydowanie p. Tomasz Karolak, zawsze lubiłem Ludwika. Zobaczymy co będzie w kolejnych odcinkach, nie skreślam serialu”,
- „Dziwny był ten odcinek xD ale zobaczymy jak będzie dalej”,
- „No niestety chyba oczekiwania były zbyt wielkie, ale mimo wszystko czekam na następne odcinki
- „Ohhh chyba nie na to czekałam”,
- „Chyba nie takiego formatu ludzie oczekiwali. No nic poczekamy zobaczymy, jak to dalej będzie. Bo pierwszy odcinek mega słaby i na siłę”,
- „Co wy zrobiliście z tym serialem” – czytamy.
Olga Kalicka ujawnia NOWE wnętrza domu „Rodzinki.pl”! Jest przytulnie i na bogato! (FOTO)
Wielu widzów także zwróciło uwagę na fakt, że Maja wygląda na dużo straszą niż powinna być w serialu:
- „Jakim cudem Maja ma jakieś 12-13 lat? I czy u Was też co chwilę pojawiały się reklamy w rogu ekranu? To było strasznie irytujące”,
- „Jakoś tako sztucznie… dom inny rozciągnął się (gabinet) okna w piwnicy….a Majka dwa razy starsza, serialem się skończył 5 lat temu a nie 12”.
Kasia | 7 września 2025
Niestety, podpisuję się pod głosami, które mówią o rozczarowaniu… Tylko Tomasz Karolak, jak zawsze, dał radę, ani na chwilę nie wypadł z roli. Jednak, kocham, więc czekam z nadzieją na rozwój sytuacji.