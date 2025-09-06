6 września, w sobotę wyemitowano 1. odcinek „Rodzinki.pl”. Hitowy serial TVP2 hucznie powrócił po ponad pięciu latach przerwy. Historia Natalii i Ludwika Boskich oraz ich trzech synów: Tomka, Kuby i Kacpra stała się kultowym obrazem współczesnej polskiej rodziny.

Rodzinka.pl powróciła po 5 latach przerwy

Sezon 16 zakończył się odcinkiem zatytułowanym „Cięcie”, który pozostawił po sobie sporo emocji i niedosytu. Widzowie zobaczyli rodzinę Boskich wspólnie oglądającą zdjęcia z wakacji. Atmosfera zepsuła się, kiedy wyszło na jaw, że prezent, za który Ludwik dziękował Natalii, tak naprawdę pochodził od Agaty. Kryzys w małżeństwie Natalii i Ludwika zaczął się nasilać: Natalia otwarcie rozmawiała o swoich obawach z przyjaciółką.

Z kolei Tomka i Magdy szykowali się do narodzin pierwszego dziecka. Natalia martwiła się o styl życia młodych, twierdząc, że nie poradzą sobie dorosłym życiu.

W pierwszym odcinku po 5-letniej przerwie mogliśmy zobaczyć kontynuację historii rodzinnej Boskich. Zobaczyliśmy przede wszystkim stary dom, a zarazem całkowicie inną aranżację. Pokój biurowy Ludwika się powiększył, z którego można zobaczyć sypialnię. W starych sezonach sypialnia Natalii i Ludwika mieściła się na piętrze, obok łazienki, więc dla wielu taka zmiana może być dużym zaskoczeniem. Dodatkowo Natalia po wyprowadzce dzieci zyskała sporych rozmiarów garderobę – w sobotnim odcinku zobaczyliśmy, jak Ludwik wypomina żonie, że w ciągu 6 tygodni kupiła 6 par butów.

Na pierwszy plan wysuwa się kontynuacja kryzysu w małżeństwie Boskich. Natalia coraz mocniej odczuwa brak czułości i bliskości, dlatego próbuje na nowo zbliżyć się do męża. Jednak Ludwik reaguje chłodno i z dystansem, gdy żona daje do zrozumienia, że pragnie intymności, on odpowiada żartem, że wolałby… kawałek ciasta. Ta pozornie zabawna wymiana zdań w rzeczywistości ujawnia rosnącą przepaść między małżonkami i pokazuje, jak bardzo ich drogi zaczynają się rozchodzić.

Z kolei Tomek i Magda spodziewają się drugiego dziecka i wygląda na to, że są w sobie wciąż szalenie zakochani. Jednak trzeba przyznać, że dość dziwnie się ogląda na ekranie, jak ich 6-letnia córka Maja mówi do Ludwika Boskiego – dziadek, a do Tomka – tata.

Natomiast Kacper Boski został pokazany jako wycofany introwertyk, który w przeciwieństwie do braci nie ma przyjaciół i większość czasu spędza przed komputerem. Ludwik nie ukrywa swoich obaw, sugerując, że syn może zatracać się w samotności i przestrzega, że „rośnie im psychopata”. Natalia staje w jego obronie, podkreślając, że Kacper jest dla niej ogromnym wsparciem i można na niego liczyć w codziennych obowiązkach.

Po emisji pierwszego odcinka w sieci aż zawrzało. Widzowie chętnie dzielili się swoimi opiniami, pojawiły się głosy uznania i pozytywne komentarze, jednak przeważają reakcje rozczarowania. Większość fanów podkreśla, że oczekiwania wobec powrotu serialu były ogromne, a sam początek nie do końca je spełnił.

„Mega było!”

„1 odcinek był cudowny”

„Generalnie spoko, ale jedyne, co wkurza mnie, że jeden na tydzień”

„Serial nic nie stracił, nadal ten sam klimacik, humor” – piszą zadowoleni widzowie.

Natomiast widzowie głownie narzekają na brak klimatu tego sprzed lat i chyba oczekiwania były zbyt wielkie, co do powrotu Boskich:

„Ten odcinek po przerwie pięcioletniej słaby. Początek zapowiadał jakiś film grozy, taka melodyjka rodem z początku filmu o Kevinie. Nie ma tego klimatu, co kiedyś, zabrakło takiego komediowego charakteru. Z postaci najbardziej irytująca córka Magdy i Tomka. Ogólnie bez szału. Aktorsko najlepszy zdecydowanie p. Tomasz Karolak, zawsze lubiłem Ludwika. Zobaczymy co będzie w kolejnych odcinkach, nie skreślam serialu”,

„Dziwny był ten odcinek xD ale zobaczymy jak będzie dalej”,

„No niestety chyba oczekiwania były zbyt wielkie, ale mimo wszystko czekam na następne odcinki

„Ohhh chyba nie na to czekałam”,

„Chyba nie takiego formatu ludzie oczekiwali. No nic poczekamy zobaczymy, jak to dalej będzie. Bo pierwszy odcinek mega słaby i na siłę”,

„Co wy zrobiliście z tym serialem” – czytamy.

Wielu widzów także zwróciło uwagę na fakt, że Maja wygląda na dużo straszą niż powinna być w serialu: