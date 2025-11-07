Od czasu coming outu w 2021 roku Andrzej Piaseczny aż huczy o związku wokalisty. Tożsamość jego partnera pozostawała tajemnicą. Aż do teraz. Ujawniono, jaki jest ukochany Piaska.

Andrzej Piaseczny od lat jest jedną z najbardziej lubianych postaci polskiej sceny muzycznej, ale również jedną z najbardziej skrytych. Piosenkarz rzadko udziela wywiadów, ale gdy już to zrobi, to nie ma przed fanami żadnych tajemnic. Gdy w 2021 roku zdecydował się na coming out, jego wyznanie odbiło się szerokim echem.

Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać – mówił w rozmowie z „Wprost”.

Artysta przyznał wtedy, że marzy o ślubie, jeśli w Polsce będzie to możliwe prawnie. Mimo otwartości wobec swojej orientacji, nigdy nie ujawnił nazwiska swojego partnera. Wiadomo było tylko, że mieszkają razem w okolicach Kielc i unikają medialnego zgiełku.

Mariusz Kozak przerwał milczenie

Teraz więcej szczegółów zdradził Mariusz Kozak – celebryta znany z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. W rozmowie z portalem Plotek.pl przyznał, że miał okazję poznać ukochanego Piaska po jednym z jego koncertów.

Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: „proszę pana”. Mówię: „kurde, nie mów do mnie per pan” – wyjawił z uśmiechem Kozak.

Jak dodał, partner Piaska sprawia wrażenie spokojnego, kulturalnego i bardzo skromnego człowieka, który raczej stroni od świateł reflektorów.

Podczas rozmowy Kozak zwrócił się bezpośrednio do wokalisty, apelując:

Andrzej, chciałbym, żebyś przyszedł teraz ze swoim… dobrze, nie będę zdradzał imienia, chłopakiem na ściankę! – dodał żartobliwie.

Jak czuje się Piasek po ujawnieniu związku?

Według Kozaka, Piasek po coming oucie przeszedł ogromną przemianę – zarówno emocjonalną, jak i osobistą.

Teraz Piasek jest bardziej uśmiechnięty i przebojowy. Jest kochany, ale też jest cholerą, która potrafi zażartować i wbić szpilę. Najbardziej cieszy mnie, że fani i fanki Piaska nie zmienili zdania na jego temat. Bo to nieważne, jakiej jesteś orientacji – ważne, jakim jesteś człowiekiem – powiedział.

Znajomy wokalisty przyznał również, że artysta odnalazł spokój i równowagę, jakich przez lata szukał. Po latach życia w ukryciu, Piasek cieszy się teraz wolnością i szczęściem u boku swojego partnera.

Mama Piaska zaakceptowała jego miłość

W wywiadach z przeszłości artysta wspominał też, że jego coming out był trudny nie tylko dla niego, ale i dla jego mamy. Początkowo kobieta zareagowała szokiem, z czasem jednak w pełni zaakceptowała związek syna.

Mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było… ach, widzisz, od razu się wzruszam – mówił w rozmowie z magazynem „Replika”.

Dziś Andrzej Piaseczny i jego partner prowadzą spokojne życie z dala od kamer. Rzadko pojawiają się w Warszawie, wolą cieszyć się domem, naturą i muzyką. Po słowach Mariusza Kozaka wiemy z pewnością, że Piasek jest szczęśliwy jak nigdy wcześniej.