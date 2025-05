Rafał Trzaskowski to kandydat ubiegający się obecnie o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz telewizja podczas emisji programu przypadkowo natchnęła się na byłą nauczycielkę i wychowawczynię kandydata PO. Z jej ust padły zaskakujące słowa!

Wybory prezydenckie już tuż tuż, a wśród pretendentów i faworytów na to stanowisko znalazł się Rafał Trzaskowski, czyli obecny prezydent Warszawy. Polityk jak po raz kolejny walczy o posadę głowy państwa rywalizując tym razem m.in. ze Sławomirem Mentzenem, Karolem Nawrockim, Szymonem Hołownią, Krzysztofem Stanowskim czy Magdaleną Biejat.

Teraz głos w sprawie kandydata na prezydenta zabrała Joanna Ewa Gendek, czyli była polonistka i wychowawczyni Trzaskowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Telewizja wPolsce24, emitując program na żywo, przypadkowo natchnęła się na nauczycielkę polityka, która nie szczędziła słów krytyki na byłego wychowanka.

Zapowiadał się świetnie, jako młody człowiek miał zupełnie inny profil ideologiczny. Pamiętam jego fantastyczne eseje patriotyczne. Fantastyczne. I nie sądziłam, że życie, okoliczności, sytuacje, ludzie skrzywią go tak… Dla mnie to jest w tej chwili potwór ideologiczny – wyznała była nauczycielka Trzaskowskiego.

Wychowawczyni kandydata na urząd prezydenta RP dała do zrozumienia, że nie jest w stanie pojąć, co się z nim stało w perspektywie lat. Choć jak sama twierdzi, kiedyś był młodym i porządnym człowiekiem, a teraz jest ewidentnie rozczarowana jego osobą.

Więcej niż rozczarowanie, jestem zdegustowana, jestem zniesmaczona. Nie myślałam, że wyrośnie z niego hipokryta. Pamiętam, jak kiedyś na naszej akademii szkolnej recytował taki wiersz Norwida: „Tęskno mi, Panie, do tych, którzy mają tak za tak, nie za nie, bez światło-cienia… Tęskno mi, Panie…”. Zastanawiam się, co się stało na przestrzeni tylu lat, że wyrosło z niego to, co aktualnie prezentuje – skwitwała pani Gendek.