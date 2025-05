Znany wizjoner szczerze o przyszłości Barona. Przekazał mało radosne wieści…

Później tarocista wprost powiedział, że wybory będą się rozstrzygały między dwoma największymi graczami — Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Zdaniem Łukasza Chariasz, jeśli Trzaskowski nie użyje mocniejszych, bardziej agresywnych chwytów retorycznych i nie obudzi w sobie energii wojownika, to może przegrać z kretesem z Nawrockim. Łukasz Chariasz nie krył, że bardzo się martwi o kandydata z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ jego „grzeczna natura” może go pozbawić stołka:

Rafał Trzaskowski jest za grzeczny i za spokojny. Ma bardzo dużą szansę na to, żeby wygrać, ale musi to w sobie zmienić. Zwłaszcza podczas debaty będzie taki moment, że to już nie będzie merytoryczna wymiana zdań na argumenty, a będą to argumenty ad personam, uderzające w kandydata. Uważam, że wygra Rafał Trzaskowski, ale tylko pod warunkiem, że będzie postacią dominującą. On ma wszystko, żeby wygrać i to pokazują karty. Ma szyk, klasę, kompetencje. Jest idealnie stworzony pod ten format prezydencki. Widzę, że on jest absolutnym faworytem i idzie po to zwycięstwo. Jednak jeśli on na ostatniej prostej nie pokaże się nam od strony wojownika, to przegra. Po prostu przegra. On nie może się dać podporządkować i zdominować Nawrockiemu. A według tego, co pokazuje mój tarot, to taki będzie pomysł na sukces Nawrockiego i całego zaplecza PiS — podsumował Łukasz Chariasz.