Conchita Wurst ma obsesję na punkcie Steczkowskiej?! Fani Eurowizji przecierają oczy

Na chwilę przed półfinałem Eurowizji 2025 Justyna Steczkowska podbija zagraniczne media – i to nie tylko swoim utworem „Gaja”, ale też kreacją, która dosłownie zwaliła z nóg Conchitę Wurst. Zwyciężczyni Eurowizji 2014 zamieściła wymowny komentarz pod jednym z postów polskiej artystki. Steczkowska błyskawicznie odpowiedziała – i rozgrzała fanów jeszcze bardziej.

Justyna Steczkowska zadebiutuje na eurowizyjnej scenie już dzisiaj- 13 maja, otwierając pierwszy półfinał Eurowizji 2025 z utworem „Gaja”. Wokalistce towarzyszyć będą czterej tancerze, a jej show – jak zdradzają fani – ma być połączeniem tajemnicy, magii i mocy kobiecości. Zanim jednak pojawi się na scenie, zdążyła już zachwycić… Conchitę Wurst.

11 maja Steczkowska przeszła po turkusowym dywanie w widowiskowej czerwonej sukni projektu Katarzyny Konieczki. Wydarzenie nie umknęło uwadze gwiazd Eurowizji – w tym samej Conchity, która skomentowała zdjęcia opublikowane przez naszą gwiazdę krótko, ale dosadnie:

„Mam obsesję.”

Na reakcję Steczkowskiej nie trzeba było długo czekać:

O mój Boże! Dziękuję – odpisała wyraźnie poruszona artystka.

Choć wymiana zdań była krótka, szybko obiegła sieć i wywołała falę entuzjazmu wśród fanów. Niektórzy piszą, że to najlepszy możliwy omen przed występem. Inni z kolei podkreślają, że Steczkowska – jako jedna z nielicznych – już teraz zdobywa poparcie eurowizyjnych ikon.

Przypomnijmy: Conchita Wurst, austriacka drag queen, która wygrała Eurowizję w 2014 roku z piosenką „Rise Like a Phoenix”, do dziś uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii konkursu. Jej uznanie nie jest więc czymś, co dzieje się często – a już na pewno nie przypadkiem.

Czy ten krótki komentarz może zwiastować coś większego? Jedno jest pewne – Justyna Steczkowska znalazła się na celowniku eurowizyjnych entuzjastów. I to w najlepszym możliwym sensie.