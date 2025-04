Justyna Steczkowska będzie w TOP13 na Eurowizji? Tancerz zdradza: „Będzie sporo nowości” (WIDEO)

Później tarocista i numerolog powiedział o przykrym „efekcie karuzeli”, który w przypadku Justyny Steczkowskiej będzie polegał na tym, że wokalistka będzie chciała za bardzo przedobrzyć i za dużo pokazać w swoim występie. Przez to diva, zamiast pokazać się z dobrej strony, będzie za bardzo „atakowała” widzów dużą liczbą środków artystycznego wyrazu:

Dla mnie jest też bardzo ciekawe to, co pokazują karty, że Justyna Steczkowska będzie chciała przedobrzyć w trakcie występu. Nawet nie wiem, jak to inaczej nazwać. Po prostu w życiu czasami bywa tak, że gdy człowiek za bardzo czegoś chce, to później wychodzi nie do końca najlepiej. I ona tutaj za bardzo chce, przez co jej występ nie przynieść takiego rezultatu, jaki chciałaby uzyskać. To jest takie efekt karuzeli, że to, co miało się okazać wielki atutem artystki, może się okazać kiczem… Mimo to uważam, że trzeba trzymać kciuki za naszą rodaczkę! — dodał Łukasz Chariasz.