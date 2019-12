Channing Tatum (39 l.) i Jessie J (31 l.) tworzyli naprawdę zgraną parę. Jak podały do wiadomości portale People oraz Us Weekly, uczucie między nimi się wypaliło i para postanowiła się rozstać. Wiemy, co było przyczyną tej decyzji. Wygląda na to, że Tatum ponownie jest singlem.

Channing Tatum udowadnia, że ma świetny kontakt z córką (ZDJĘCIA)

Channing Tatum i Jessie J już nie są razem!

Wiadomość, że para zaczęła się spotykać, pojawiła się w październiku 2018 roku. Zarówno Channing, który był w tracie rozwodu z Jenną Dewan – jak i Jessie J wglądali na szczęśliwych i szaleńczo zakochanych. Chętnie pokazywali się publicznie, Tatum często pojawiał się na koncertach piosenkarki. Jessie publikowała na swoim Instagramie urocze zdjęcia z Channingiem. Wygląda na to, że te uczucie między nimi się wypaliło.

Channing i Jessie zerwali około miesiąc temu. Nadal są bardzo blisko – twierdzi źródło z bliskiego otoczenia byłej pary

Para spotkała się po tym, jak Channing i jego była żona Jenna Dewan ogłosili, że rozwiedli się na początku 2018 roku po dziewięciu latach małżeństwa. Jenna od tego czasu spotyka się ze Stevem Kazee. Para spodziewa się dziecka, a mała Everly nie może doczekać się, aż na świat przyjdzie jej młodsze rodzeństwo.

Na początku tego roku pojawiły się nawet plotki, że Channing i Jessie planują się pobrać. Aktor nie boi się zobowiązań, był już w związku małżeńskim i wie jak to wygląda.

Channing i Jessie mają różne priorytety i cele, które tak naprawdę się nie zgadzają. Tworzyli zgodny związek, ale po prostu się nie udało. Channing musi dużo przebywać w Los Angeles, aby mógł spędzać czas z Everly. Jessie woli Anglię. Mimo wszystko, w dalszym ciągu się przyjaźnią – zdradziła osoba z otoczenia Channinga

Pasowali do siebie?

