Klaudia El Dursi od niedawna spełnia się w roli mamy swojej pierwszej córeczki. Teraz gwiazda podzieliła się na swoim Instagramie trudami macierzyństwa i pokazała, jak czasem wygląda rzeczywistość.

Klaudia El Dursi żali się na trudy macierzyństwa

Klaudia El Dursi to znana influencerka, prowadząca miłosne reality show „Hotel Paradise” i była uczestniczka programu „Top Model”. Celebrytka od początku swojej ciąży stale relacjonowała swój stan, a nawet miała okazję być bohaterką programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie regularnie dzieliła się kolejnymi etapami ciąży czy sprawdzała dzidziusiowe nowinki.

W końcu El Dursi doczekała się swojej pociechy, która przyszła na świat 26 lipca 2025 roku. Klaudia została wówczas mamą pierwszej, wymarzonej córeczki, dlatego w rodzinie El Dursi była to jeszcze większa radość, ponieważ celebrytka ma już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku i 11-letniego Jasia z obecnym partnerem, Jackiem Leszczyńskim.

Dziś mijają ponad 2 miesiące odkąd El Dursi spełnia się w roli mamy pierwszej córeczki. Celebrytka ostatnio ujawniła również długo wyczekiwane imię swojej pociechy, która jak się okazało, nazywa się Carmen.

Influencerka, choć często dzieli się estetycznymi i pięknymi kadrami w swoich social mediach, to nie brakuje u niej również tych trudniejszych chwil, którymi również dzieli się ze swoimi fanami. Tym razem El Dursi zrelacjonowała dość wymagającą i trudną noc z córką oraz ujawniła, jak wyglądają trudy macierzyństwa.