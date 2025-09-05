W piątek 5 września widzowie po raz kolejny mogli przeżyć ogromne emocje przed telewizorami. Właśnie ruszyła nowa edycja „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, a wśród uczestników możemy zobaczyć m.in. Edytę Herbuś, Julię Żugaj, Natalia Muianga, Kamil Studnicki i inne znane oraz lubiane postacie polskiego show-biznesu.

Fani „TTBZ” poruszeni występem Natalii Muiangi

W najnowszym odcinku widzowie mogli zobaczyć m.in. Edytę Herbuś, która wystąpiła jako Susanna Hoffs, Krystiana Ochmana jako Rudi Schuberth, Modesta Rucińskiego jako Marcina Millera w utworze „Wolność”, a także spektakularną przemianę Kamila Studnickiego w przepiękną Kayah.

Jednak widzom nie umknęła inna postać, która natychmiast ich zachwyciła. Na scenie pojawiła się Natalia Muianga jako Whitney Houston w utworze „I’m Every Woman”, która od pierwszego pojawienia się na ekranie zachwyciła widzów. Natalia podczas głosowania została doceniona przez jurorów i uczestników show i wygrała 1. odcinek nowej edycji programu.

Na Instgramie pod nagraniem z występu Natalii jako Whitney Houston pojawiło się wiele słów zachwytu ze strony internautów. Widzowie przyznali, że show jakie zrobiła artystka, pozwoliło im poczuć się jak na koncercie wielkiej gwiazdy.