Czy to polska Whitney Houston? Fani „TTBZ” poruszeni występem: „Czułam się jak na koncercie Whitney”
Nowa uczestniczka show zachwyciła widzów.
W piątek 5 września widzowie po raz kolejny mogli przeżyć ogromne emocje przed telewizorami. Właśnie ruszyła nowa edycja „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, a wśród uczestników możemy zobaczyć m.in. Edytę Herbuś, Julię Żugaj, Natalia Muianga, Kamil Studnicki i inne znane oraz lubiane postacie polskiego show-biznesu.
Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny debiutują w „Halo Tu Polsat”! Widzowie już wydali werdykt (FOTO)
Fani „TTBZ” poruszeni występem Natalii Muiangi
W najnowszym odcinku widzowie mogli zobaczyć m.in. Edytę Herbuś, która wystąpiła jako Susanna Hoffs, Krystiana Ochmana jako Rudi Schuberth, Modesta Rucińskiego jako Marcina Millera w utworze „Wolność”, a także spektakularną przemianę Kamila Studnickiego w przepiękną Kayah.
Marcin Rogacewicz zirytował się na pytanie o Gurłacza?! „Zadzwońmy do Filipa i zapytajmy…”
Jednak widzom nie umknęła inna postać, która natychmiast ich zachwyciła. Na scenie pojawiła się Natalia Muianga jako Whitney Houston w utworze „I’m Every Woman”, która od pierwszego pojawienia się na ekranie zachwyciła widzów. Natalia podczas głosowania została doceniona przez jurorów i uczestników show i wygrała 1. odcinek nowej edycji programu.
Wysyp gwiazd programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Obłędna Justyna Steczkowska, Julia Żugaj, Edyta Herbuś
Na Instgramie pod nagraniem z występu Natalii jako Whitney Houston pojawiło się wiele słów zachwytu ze strony internautów. Widzowie przyznali, że show jakie zrobiła artystka, pozwoliło im poczuć się jak na koncercie wielkiej gwiazdy.
- Uważam że to Najlepsza Whitney Houston w programie , bardzo mi się podobała! Jestem zachwycony i dumny z Nati , oby tak dalej
- Na chwilę zapomniałam, że oglądam program rozrywkowy, poczułam się jak na koncercie Whitney ☺️👏 Życzę powodzenia, Natalio!
- Cudowna, mega jej wyszło
- Bardzo świetnie sobie poradziła w tym występie!! Brawo
- Świetny występ jako Whitney Houston – czytamy w komentarzach.