„Dajmy im spokój”. To on stanął w obronie Kaczorowskiej i Rogacewicza! Jednego nie potrafi zrozumieć
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez wiele osób byli typowani na finalistów „Tańca z Gwiazdami”. Para odpadła jednak dużo wcześniej przed finałem, co było dla nich, jak i ich fanów, sporym zaskoczeniem. W ostatnim czasie na Kaczorowską i Rogacewicza wylał się spory hejt po tym, jak zaczęli unikać uczestników show i krytykować ich w social mediach. Piotr Mróz postanowił stanąć w ich obronie. Szczerze ocenił medialny szum.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w ogniu krytyki. Piotr Mróz stanął za nimi murem
Piotr Mróz nie może zrozumieć, dlaczego w ostatnim czasie wylewa się hejt na Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza. Zdaniem aktora znanego z serialu „Gliniarze” internauci nie powinni ostro krytykować pary. Jego zdaniem ocenianie czyjegoś życia prywatnego jest nie w porządku:
Mnie tam nie było, więc co mogę komentować. Dajmy im spokój. Kochają się, więc dlaczego mamy ich rozliczać za to, że się kochają. Okej, Agnieszka rozstała się ze swoim mężem, ale nie byliśmy ich materacem, żeby powiedzieć, kto zawinił naprawdę. To, co powie w mediach, to jest dalekie od prawdy — podsumował Piotr Mróz w rozmowie z Kozaczkiem.
Piotr Mróz wystosował apel do Polaków. Chodzi o Agnieszkę Kaczorowską i jej związek
Piotr Mróz w dalszej części rozmowy dodał, że ma dość ciągłego komentowania relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza przez internautów. Aktor podkreślił, że oni nie powinni się tłumaczyć ze swojego uczucia, które widać gołym okiem:
Dzisiaj obserwowałem ich, jak razem tańczyli. Są w siebie wpatrzeni. Widać, że realnie się kochają. Uszanujmy to. Naprawdę. Nie wiem, nie byłem tam, więc nie wiem, co się działo. Tylko mogę tutaj wystosować apel: „Dajmy im żyć!”. Czym oni zawinili? Że się kochają? Nie potrafię tego zrozumieć — podsumował Piotr Mróz.
Piotr Mróz ocenia pomysł na spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza. „Świetny pomysł!”
Aktor z „Gliniarzy” później dodał, że nie widzi problemu w spektaklu „Siedem”, który wymyślili Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Zdaniem Piotr Mroza jest to świetny pomysł, który jeśli jest ich spełnieniem marzeń, to nie ma nic przeciwko temu:
Pewnie. Czemu mają się nie rozwijać? Jeżeli to pokaże ich ekspresję i kawałek życia. Może być z korzyścią dla widza, to czego mają tego nie zrobić? Nie widzę w tym nic złego. Co teraz? Świat będzie ich rozliczał za każdy ruch, za każdy krok? I będzie tylko hejt, hejt, hejt. Ja też doświadczyłem hejtu — zakończył Piotr Mróz.