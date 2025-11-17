Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez wiele osób byli typowani na finalistów „Tańca z Gwiazdami”. Para odpadła jednak dużo wcześniej przed finałem, co było dla nich, jak i ich fanów, sporym zaskoczeniem. W ostatnim czasie na Kaczorowską i Rogacewicza wylał się spory hejt po tym, jak zaczęli unikać uczestników show i krytykować ich w social mediach. Piotr Mróz postanowił stanąć w ich obronie. Szczerze ocenił medialny szum.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w ogniu krytyki. Piotr Mróz stanął za nimi murem

Piotr Mróz nie może zrozumieć, dlaczego w ostatnim czasie wylewa się hejt na Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza. Zdaniem aktora znanego z serialu „Gliniarze” internauci nie powinni ostro krytykować pary. Jego zdaniem ocenianie czyjegoś życia prywatnego jest nie w porządku:

Mnie tam nie było, więc co mogę komentować. Dajmy im spokój. Kochają się, więc dlaczego mamy ich rozliczać za to, że się kochają. Okej, Agnieszka rozstała się ze swoim mężem, ale nie byliśmy ich materacem, żeby powiedzieć, kto zawinił naprawdę. To, co powie w mediach, to jest dalekie od prawdy — podsumował Piotr Mróz w rozmowie z Kozaczkiem.

