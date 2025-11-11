Daniel Martyniuk uderza w „TzG”. Nagle zwrócił się do Dody! Mocne słowa
Daniel Martyniuk w tym roku stał się obiektem mnóstwa kontrowersji. Teraz kontrowersje wywołał jego mocny wpis wymierzony w „Taniec z Gwiazdami”. Zwrócił się w nim też do Dody.
Wielkie kontrowersje wokół Daniela Martyniuka
Ostatnie miesiące w życiu Daniela Martyniuka przepełnione były aferami, mocnymi wpisami i szokującymi nagraniami. Jakiś czas temu wyjechał do Hiszpanii, by potem w atmosferze skandalu urządzić wielką awanturę na pokładzie samolotu lecącego do Polski, a o zachowaniu syna gwiazdy muzyki disco pisały niemal wszystkie media w kraju.
Teraz jednak obserwujemy wielką zmianę w życiu młodego Martyniuka. Powróciwszy do Polski, mężczyzna zmienił się nie do poznania, a fani odetchnęli z ulgą. Spędzał czas z żoną i malutkim synkiem. Jednak jego najnowszy wpis, uderzający w „Taniec z Gwiazdami” zszokował wszystkich jego obserwatorów.
Dzieci Daniela Martyniuka
Daniel w tym roku po raz drugi został ojcem – wcześniej doczekał się córeczki Laury – jej matką jest jego była żona Ewelina. W czerwcu, z drugiego małżeństwa narodził się jego syn – mały Florianek. To właśnie na jego chrzciny leciał samolotem. Po swoim niedawnym powrocie do Polski zaczął intensywnie wrzucać kolejne zdjęcia i nagrania z dzieckiem w roli głównej, a opieka nad nim wyraźnie sprawia mu ogromną przyjemność.
Fani rodziny Martyniuków mają nadzieję, że to zwiastun rychłego opamiętania się młodego ojca i początek nowego, spokojnego życia z rodziną.
Daniel Martyniuk uderza w „Taniec z Gwiazdami”
Teraz jednak Daniel Martyniuk dodał zagadkowy wpis, w którym porusza temat „Tańca z Gwiazdami” oraz… Dody! Nie szczędził mocnych i prześmiewczych słów pod adresem programu. Pochwalił także stanowisko Dody, która od wielu lat nie przyjmuje propozycji udziału w show.
Ona tańczy Taniec z gwiazdami nie tańczy. Jakby latarni nie mieli. Doda mi zaimponowała wyśmiewając taniec z gwiazdami.
Czym jest taniec towarzyski ? Przecież to nawet nie do rytmu, ani taktu. Jacyś ludzie robią wygibasy na płaszczyźnie bez poślizgu. Co innego jakby zrobić program „men… tańczą na lodzie”Zwykli randomowi Just think about it (których nikt nie zna)
Fani drapią się głowę czytając ten chaotyczny wpis, snując teorię, o co tak właściwie w nim chodzi. Być może nie jest to jedynie zaczepka w stronę Dody, ale także jego ojca – od jakiegoś czasu wiemy bowiem, że Zenek ma się pojawić w kolejnej odsłonie tanecznego show Polsatu.
