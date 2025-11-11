Daniel Martyniuk w tym roku stał się obiektem mnóstwa kontrowersji. Teraz kontrowersje wywołał jego mocny wpis wymierzony w „Taniec z Gwiazdami”. Zwrócił się w nim też do Dody.

Wielkie kontrowersje wokół Daniela Martyniuka

Ostatnie miesiące w życiu Daniela Martyniuka przepełnione były aferami, mocnymi wpisami i szokującymi nagraniami. Jakiś czas temu wyjechał do Hiszpanii, by potem w atmosferze skandalu urządzić wielką awanturę na pokładzie samolotu lecącego do Polski, a o zachowaniu syna gwiazdy muzyki disco pisały niemal wszystkie media w kraju.

Teraz jednak obserwujemy wielką zmianę w życiu młodego Martyniuka. Powróciwszy do Polski, mężczyzna zmienił się nie do poznania, a fani odetchnęli z ulgą. Spędzał czas z żoną i malutkim synkiem. Jednak jego najnowszy wpis, uderzający w „Taniec z Gwiazdami” zszokował wszystkich jego obserwatorów.

