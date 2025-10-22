Dominika Tajner przeszła w ostatnim czasie przez tornado zmian. Była partnerka Michała Wiśniewskiego gościła w programie porannym „Dzień dobry TVN”, gdzie opowiedziała o metamorfozie sylwetki. Dominika Tajner schudła ponad 40 kilogramów. Oprócz tego wyznała, że od miesięcy jest singielką. Gorzko podsumowała swoje dotychczasowe życie uczuciowe. Nie szczędziła przykrych słów na temat współczesnych relacji miłosnych…

Zmarł ceniony aktor ze „Złotopolskich”. Znamy datę i miejsce pogrzebu

Dominika Tajner rozstała się z ukochanym. „Nie wierzę w miłość”

Dominika Tajner zyskała szeroką popularność za sprawą małżeństwa z Michałem Wiśniewskim. Była z nim związana przez siedem lat. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się we wrześniu 2019 roku.

Po rozstaniu z wokalistą kobieta nie zrezygnowała z życia w blasku fleszy. Korzysta ze swojej popularności i chętnie pojawia się w mediach. Ostatnio gościła w „Dzień dobry TVN”, gdzie opowiedziała o metamorfozie sylwetki. Okazuje się, że kobieta schudła ponad 40 kilogramów. Zdradziła, że w najgorszym momencie swojego życia ważyła blisko 100 kilogramów!

Ma to przełożenie na pewność siebie, na całe życie. Miałam problemy zdrowotne i w 2 miesiące przytyłam 25 kg. Nawet internauci piszą, że nie jest możliwe, że ona tyle ważyła. Nikt mnie nie widział, bo ja nie wychodziłam […]. Nie chciałam wychodzić, głowa siadała, ale moja waga podchodziła do 100 kg. Stwierdziłam, że tak mi to utrudniało życie, że zajmę się swoim zdrowiem, pójdę na treningi, do dietetyka — wyznała w „Dzień dobry TVN”.

Wyciekło zaproszenie na ślub Cichopek i Kurzajewskiego! To będzie huczna impreza