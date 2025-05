Mandaryna blisko 20 lata temu opublikowała piosenkę „Ev’ry Night”, która podbiła serca słuchaczy. Teraz z okazji zbliżającej się rocznicy tancerka opublikowała w sieci nową wersję słynnego hitu. Mandaryna zapowiedziała, że utwór pojawi się w kilku wersjach. Na początku słuchacze mogli posłuchać duetu Mandaryny z Ikarvs. Trzeba przyznać, że od pierwszych dźwięków numer zachęca do wskoczenia na parkiet.

Mandaryna zapowiedziała EP-kę, która ukaże się 30 maja 2025 roku. Na płycie będzie można posłuchać kilku wersji kultowego już utworu „Ev’ry Night”. Jedna z nich zadebiutowała już na YouTube, gdzie doczekała się aż 35 tysięcy wyświetleń. Tak duet Ikarvs podsumował współpracę z Mandaryną:

„Mandaryna to ikona naszego dzieciństwa. Z dzisiejszej perspektywy widzimy ją również jako artystkę, która w szarych latach 2000. była kolorowa i pewna siebie, no i robiła wyjątkowy, muzyczno-taneczny performance. Niestety wiele osób nad jej całościową kreację artystyczną przekładało wpadkę wokalną z Sopotu. Dziś byłoby to nie do pomyślenia. My sami odkryliśmy „Ev’ry Night” na nowo… i byliśmy w ciężkim szoku, że ten utwór jest tak elektroniczny i wyprzedzający swoje czasy. Od nas dostaje nowe, trance’owe kolory i wokal Oli. Wracamy do czasów dzieciństwa, patrząc na nie przez zupełnie różowe okulary” — czytamy w notce prasowej.

