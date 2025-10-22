Doda pojawiła się na gali Kobieta Roku Glamour 2025. Wokalistka przybyła na wydarzenie w futurystycznej stylizacji. Jednak bardziej niż jej strój uwagę zwróciło zachowanie artystki w trakcie jednego z wywiadów. Po tym, jak kilkukrotnie w czasie wywiadu kilka osób przeszło przed kamerą piosenkarka nieźle się wściekła. Rzuciła w stronę jednego z gości bluzgami i dosadnie go podsumowała. Nie brała jeńców! Nie uwierzycie, jakie słowa padły z jej ust.

Doda zmiażdżyła gościa podczas eventu Kobieta Roku Glamour 2025. Rzuciła w niego bluzgami!

Doda jest znana z kontrowersyjnego wizerunku i szczerych, lecz często bezlitosnych wypowiedzi. Swój pazur pokazała podczas niedawnego wydarzenia „Glamour”. Wokalistka w rozmowie z reporterką Jastrząb Post nie mogła znieść faktu, że ciągle ktoś przeszkadzał jej w trakcie wywiadu i przechodził przed kamerą. Doda w pewnym momencie kompletnie się odpaliła!

Ja p****ę, człowieku, co ty robisz? Ludzie, stoi kobieta z mikrofonem, wykonuje swoją pracę. Chcesz, to chodź, pomachaj do ludzi. Albo nie pij! — odpowiedziała dosadnie Doda.

