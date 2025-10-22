Doda wściekła się na prestiżowym evencie: „Ja p****ę, człowieku, co ty robisz?”
Zaatakowała gościa, który wparował jej przed kamerę!
Doda pojawiła się na gali Kobieta Roku Glamour 2025. Wokalistka przybyła na wydarzenie w futurystycznej stylizacji. Jednak bardziej niż jej strój uwagę zwróciło zachowanie artystki w trakcie jednego z wywiadów. Po tym, jak kilkukrotnie w czasie wywiadu kilka osób przeszło przed kamerą piosenkarka nieźle się wściekła. Rzuciła w stronę jednego z gości bluzgami i dosadnie go podsumowała. Nie brała jeńców! Nie uwierzycie, jakie słowa padły z jej ust.
Doda zmiażdżyła gościa podczas eventu Kobieta Roku Glamour 2025. Rzuciła w niego bluzgami!
Doda jest znana z kontrowersyjnego wizerunku i szczerych, lecz często bezlitosnych wypowiedzi. Swój pazur pokazała podczas niedawnego wydarzenia „Glamour”. Wokalistka w rozmowie z reporterką Jastrząb Post nie mogła znieść faktu, że ciągle ktoś przeszkadzał jej w trakcie wywiadu i przechodził przed kamerą. Doda w pewnym momencie kompletnie się odpaliła!
Ja p****ę, człowieku, co ty robisz? Ludzie, stoi kobieta z mikrofonem, wykonuje swoją pracę. Chcesz, to chodź, pomachaj do ludzi. Albo nie pij! — odpowiedziała dosadnie Doda.
To nie koniec. Później Doda jeszcze dodała od siebie kilka słów. Stwierdziła, że tego typu zachowania są niedopuszczalne i pokazują kompletny brak kultury. Wokalistka zapewniła, że niektóre osoby nie powinny być wpuszczane na tego typu wydarzenia, ponieważ nie potrafią się zachować:
To jest niewiarygodne. Ku*wa, unbelievable. Szok. Po co oni przychodzą na takie imprezy, skoro oni nie znają podstawowych zasad savoir-vivre’u, zachowania się na takich galach? To jest bezmyślność i brak szacunku — powiedziała Doda.
Co o tym myślicie? Uważacie, że reakcja Dody była uzasadniona?
aaa | 23 października 2025
Nie powiedziała kobieta tylko baba
xoxo | 23 października 2025
Jak to jest, że w komentarzu wulgarna patologia nie przejdzie, ale wulgarną patologię tak chętnie cytujecie?
Anonim | 23 października 2025
Droga Pani ,, Dorotko” Prosze nie prawic moralow na temat poprawnego zachowania🙏🙏🙏Wulgarnymi slowami i obrazaniem sympatii sie nie zdobedzie 🤷♀️A karma wraca!!!!! Oby sie to nie odwrocilo przeciwko Pani…….. Z Klasa sie trzeba urodzic- a tego u pani niestety BRAK!!!!!!!!