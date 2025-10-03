Podczas niedawnego spotkania ONZ w Nowym Jorku Donald Trump jak zwykle nie gryzł się w język. Prezydent USA ostro skrytykował Europę w swoim przemówieniu. Natomiast to nie polityczne wypowiedzi wywołały największe emocje, a krótkie wideo z pokładu Marine One, na którym widać Donalda i Melanie Trump.

Kryzys w małżeństwie Donalda i Melanii Trump

Wideo pokazuje Donalda Trumpa, który energicznie gestykuluje, wskazuje palcem na Melanie i mówi coś do niej, a ona tylko kiwa głową i się uśmiecha. Wszystko trwa kilka sekund, a internauci natychmiast ruszyli z komentarzami: czy to kłótnia? kryzys?

Serwis ,,Mirror” poprosił o opinię profesjonalistkę zajmującą się analizą mowy ciała. Ekspertka powiedziała, że nie ma powodu do niepokoju. Prezydent wydaje się zdenerwowany i da się zauważyć, że Melania jest bardzo spokojna.

Mowa ciała w tym klipie pokazuje kontrastujące sygnały, ale Melania wygląda na rozluźnioną. Uśmiech sugeruje, że Trump mógł po prostu opowiadać coś z emocjami, a niekoniecznie się kłócić – tłumaczyła specjalistka.

Nie można zapomnieć, że cała sytuacja miała miejsce niedługo po serii wpadek Donalda Trumpa m.in. awaria telepromptera i niefortunna przygoda z ruchomymi schodami w siedzibie ONZ, które mogły wyprowadzić go z równowagi.

Jak sam później powiedział, uważa to za „sabotaż” i planuje wystosować oficjalne pismo do ONZ.