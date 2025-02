Tegoroczne Super Bowl zapisało się w historii nie tylko dzięki emocjonującej rozgrywce, ale i… wielkiemu zamieszaniu na trybunach! Gdy na stadionie pojawił się Donald Trump, kibice oszaleli z radości. Prezydent USA został powitany gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Z kolei Taylor Swift nie miała tyle szczęścia – gdy tylko kamery pokazały ją na telebimie, rozległy się głośne gwizdy! Co tam się stało?

Prezydent USA wszedł na stadion jak prawdziwy bohater, a Taylor Swift…

Od kilku dni media spekulowały, czy Donald Trump pojawi się na Super Bowl, a chętnych, by zobaczyć go na własne oczy, nie brakowało. Jak donosi magazyn People, VIP-y walczyły o miejsca, z których mogliby podziwiać zarówno Trumpa, jak i Taylor Swift. Organizatorzy jednak do ostatniego momentu trzymali w tajemnicy, gdzie dokładnie usiądą najgorętsze nazwiska wieczoru.

Gdy w końcu Trump wkroczył na stadion, powitały go owacje i skandowanie jego imienia. Atmosfera była pełna entuzjazmu i wsparcia dla prezydenta. Sytuacja zmieniła się niespodziewanie, gdy na ekranach pojawiła się Taylor Swift…

Piosenkarka od miesięcy towarzyszy swojemu ukochanemu Travisowi Kelce’owi na meczach Kansas City Chiefs, a jej obecność na Super Bowl nie była niespodzianką. Jednak to, co wydarzyło się na trybunach, zaskoczyło wszystkich!

Gdy tylko na telebimach pokazano twarz Taylor Swift, tłum zareagował… głośnym buczeniem i gwizdami! Artystka wyglądała na kompletnie zdezorientowaną i widać było, że nie spodziewała się tak chłodnego przyjęcia. Z ruchu jej ust można było odczytać, jak mówi: ,,Wait, what’s going on?” (,,Chwila, co tu się dzieje?”).

Internauci nie pozostawili tego incydentu bez komentarza. ,,To było niesamowicie niezręczne”, ,,Taylor nie jest aż tak kochana, jak myślała”, ,,Trump zbiera owacje, a Swift gwizdy? Co za zwrot akcji!” – pisali fani na X (dawniej Twitterze).

Nie brakuje też głosów, że reakcja kibiców mogła być związana z polityką. Taylor Swift od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa, a w ostatnich wyborach mocno wspierała jego przeciwników. Nie da się ukryć, że jej komentarze polityczne mogą wpływać na odbiór jej osoby wśród konserwatywnych fanów futbolu.

Donald Trump, który ewidentnie czuł się na Super Bowl jak prawdziwa gwiazda, skomentował swój udział w wydarzeniu:

To wielki zaszczyt. To najlepszy kraj na świecie i możliwość bycia tutaj, na najważniejszym meczu, jest czymś wyjątkowym”– powiedział prezydent.

Tymczasem Taylor Swift nie odniosła się jeszcze do gwizdów, ale patrząc na jej reakcję na stadionie… nie była tym zachwycona.