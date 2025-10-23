W najnowszym odcinku programu „Taniec z Gwiazdami” sporo emocji wzbudziły chłodne słowa Iwony Pavlović skierowane do Barbary Bursztynowicz. Jurorka otwarcie skrytykowała postawę aktorki, zarzucając jej brak odpowiedniej sylwetki tanecznej: ,,Basiu, poprawiłaś się, ale w ilości kroków, a nie jakości. Nie masz, no, nie masz sylwetki tancerki” – mówiła Czarna Mamba.

W obronie 71-letniej uczestniczki natychmiast stanął Rafał Maserak, który uznał, że Pavlović „zagalopowała się”. Głos w sprawie zabrała również Dorota Naruszewicz, znajoma Bursztynowicz z serialu „Klan”, która w rozmowie z naszym portalem odniosła się do krytyki jurorki.

Udział Bursztynowicz od początku tej edycji budzi emocje wśród widzów, którzy nieustannie jej kibicują i są pełni podziwu jej metamorfozy w programie. Do grona fanów Barbary zalicza się też Dorota Naruszewicz, która opowiedziała dziennikarzowi Kozaczka, że bardzo wspiera koleżankę z „Klanu” i trzyma za nią kciuki, a jednocześnie nie zgadza się z opiniami jurorów show.

Aktorka stwierdziła, że istnieje możliwość, iż w minionym odcinku Iwona Pavlović chciała po prostu coś wyrazić, natomiast ona sama nie rozumie zaistniałej sytuacji.

Basia ma przepiękną sylwetkę i to jest jej sylwetka i jest najlepsza, jaka może być – mówiła aktorka o swojej koleżance z „Klanu”.

Dodała przy tym, że ocenianie sylwetki uczestniczki nie powinno mieć miejsca i „nie jest najlepszym zachowaniem”. Zapytaliśmy Dorotę Naruszewicz, czy sama rozważa udział w tego typu formatach i czy widzowie mogliby w przyszłości zobaczyć ją na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” lub w podobnym programie rozrywkowym.

Gdybym brała udział, to byście państwo mogli mnie zobaczyć, ale nie biorę udziału. Mam nadzieję, że przyjdzie i na mnie czas – mówiła z uśmiechem.

Jak widać, najstarszej uczestniczce tej edycji kibicują nie tylko widzowie, ale również koleżanki z branży. Co więcej, Basia Bursztynowicz cieszy się ogromną popularnością w tanecznym show, a internauci podziwiają ją za jej dystans do siebie i uśmiech zostawiony na parkiecie.