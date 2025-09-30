Ostatnio w mediach zrobiło się głośno o prezydencie Karolu Nawrockim, po tym jak wypisał swoje dziecko z edukacji zdrowotnej. Przedmiot ten nie jest obowiązkowy, ale wzbudza wiele emocji. Jedni twierdzą, że jest nie potrzebny, inni zaś uważają go za konieczność. A co sądzi o tym znana psycholog Pani Dorota Zawadzka? Padły mocne słowa!

Dorota Zawdzka krytykuje Karola Nawrockiego ws. edukacji zdrowotnej

Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka od momentu zaprzysiężenia, które miało miejsce 6 sierpnia 2025 roku, spełniają się w roli prezydenta RP i pierwszej damy. Prywatnie natomiast wychowują trójkę dzieci: 15-letniego Antoniego, 7-letnią Katarzynę i 22-letniego Daniela, który jest dzieckiem Marty z jej pierwszego związku.

Ostatnio prezydent i jego żona zdecydowali się na krok, który w sieci wywołał wiele kontrowersji i pozostawił mieszane uczucia. Para prezydencka zdecydowała, że ich syn Antoni nie będzie uczęszczał na zajęcia z edukacji zdrowotnej, która ostatnio stała się głośnym tematem do dyskusji.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją znana psycholog Dorota Zawadzka zdradziła nam, co myśli na temat nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach.

To naprawdę jest bardzo ważny i potrzebny temat (…). Mamy kryzys dzieciaków psychologiczny, psychiatryczny. Ogromne problemy dzieci. Samotność w sieci, wczesne ciąże, choroby, cała masa różnych rzeczy, o których się tam mówi, odżywianie, żeby nie być grubasem na koniec życia (…). Mam nadzieję, że po roku tego nieobowiązkowego programu wejdzie… jakiś minister, wykaże się odwagą i powie: „To jest obowiązkowe” – powiedziała nam psycholog.

Nasz reporter zapytał również Dorotę Zawadzką, co myśli na temat prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował się wypisać swoje dziecko z edukacji zdrowotnej.

Uważam, że to było absolutnie nieodpowiedzialne i niepotrzebne. Miał prawo jako rodzic 26 września. Dzień po tej dacie mógł napisać „ja wypisałem” koniec, a nie przed dlatego, że to w tej wypowiedzi sugerowało, że jest to zły przedmiot taki ideologiczny, demoralizujący. To nie był dobry ruch – podsumowała.

Zobacz cały wywiad poniżej!