Deynn, czyli Marita Sürma-Majewska i Daniel Majewski od dwóch tygodni spełniają się w roli rodziców. Para szczęśliwie powitała na świat długo wyczekiwanego synka Romeo. Niestety po powrocie ze szpitala pojawiły się nieoczekiwane problemy z jednym z pupilów pary, który nie potrafił zaakceptować nowego członka rodziny. Teraz Majewski zdradził, co dzieje się z ich psem.

Daniel Majewski wyjawia miejsce poczęcia syna i tłumaczy wybór imienia: „Nie ma przypadków”

Daniel Majewski opowiada o połogu i rozprawia nad psem

Deynn i Majewski od lat uznawani są za jedną z najpopularniejszych par w świecie internetu. Na wieść o tym, że spodziewają się dziecka, internauci i fani z niecierpliwością wyczekiwali dnia porodu. Choć świeżo upieczeni rodzice świetnie odnajdują się w nowej roli, to nie wszystko poszło po ich myśli.

Od razu po wyjściu ze szpitala Majewski poinformował, że jeden z ich buldogów nie potrafi zaakceptować nowego domownika. Nie obyło się bez pisków, wycia, rzucania, a nawet agresji, dlatego suczka została odwieziona do babci influencera, gdzie przez najbliższy czas jest pod opieką behawiorysty. Teraz Daniel zrelacjonował jak sprawa ma się na dzień dzisiejszy.

Kilka spotkań i lekcji za nią. Babcia, tata i trener mówią, że widać dużą poprawę już po kilku takich sesjach, ale momentami zdarzają jej się takie napady, jak w domu. Kiedy wydaje się, że wszystko już ok, ona nagle dostaje swojego amoku i startuje do psa wielkości człowieka albo ma w tyłku i przestaje się słuchać. Nie wiem, ciężki przypadek, ale tak, jak mówiłem, podobno jest poprawa i podobno da się z tego wyjść. Piszę to i aż w brzuchu zaczęło mi jeździć ze stresu, bo przypomniałem sobie co przed nami – wyjaśnił na Instastories Majewski.

Deynn znów zapłakana. Pies rzucał się na dziecko, ,,miała fioletowy język i czerwone oczy”. Dramat trwa

Celebryta nawiązał również do ich nowej rzeczywistości i okresu po porodowego Deynn. Majewski nie kryje dumy i jest zaskoczony tym, jak jego żona poradziła sobie z tym wszystkim.

Bez wazeliny, dla mnie Maritka to bohaterka i tyle. To, jak przeszła całą ciążę, to co zrobiła podczas porodu, gdy wydawało się, że zakończy się to cesarką i to jaką mamą jest po porodzie, to jest coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Chodzi mi tutaj o skalę, nie spodziewałem się, że można być takim kozakiem, bo wszyscy straszyli mnie ciążą, porodem i połogiem. A jest zupełnie inaczej, więc albo Marita jest wyjątkowa, albo przyjęło się, by straszyć innych nie wiadomo po co – napisał influencer.

Dramat Deynn i Majewskiego po porodzie! „Nie pozostaje nic innego jak się pomodlić i błagać o cud”

Na koniec Daniel wyznał, że Deynn miewa często gorsze momenty zarówno psychiczne jak i fizyczne. Infleuencer zdradził, że patrząc na to jak Marita dzielnie wszystko znosi czuje, że pokochał ją tak mocno, jak nigdy dotąd.