Półfinał „Tańca z gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji. Po dogrywce, w której zmierzyli się Wiktoria Gorodecka, Tomasz Karolak i Katarzyna Zillmann, jurorzy jednogłośnie wskazali, że to gwiazda serialu „Profilerka” powinna awansować do wielkiego finału.

Wiktoria Gorodecka ma kłopoty przed samym finałem „Tańca z gwiazdami”

Według informacji z planu, Wiktoria Gorodecka nie spoczywa na laurach. Jej zaangażowanie na treningach miało jedynie potwierdzić, że walczy o zwycięstwo do samego końca. Osoba z produkcji programu, w rozmowie z mediami, przyznała, że jej determinacja jest zauważalna dla całej ekipy.

Również juror Tomasz Wygoda nie ukrywał, że to właśnie Gorodecka jest jego faworytką do zdobycia Kryształowej Kuli. Komplementował jej warsztat taneczny, precyzję i nieustanny rozwój, który zaprezentowała w programie. Aktorka przeszła zresztą do historii formatu, w tej edycji zdobyła najwięcej „czterdziestek”, czyli kompletów punktów od jury.

Choć jurorzy są niemal zgodni co do talentu Wiktorii Gorodeckiej, ostateczny wynik programu zależy od głosowania widzów. A tu sytuacja aktorki wcale nie wygląda tak pewnie.

Widzowie „Tańca z gwiazdami” wcale nie chcieli Wiktorii Gorodeckiej w finale?

Jak ustalił Pudelek, największe poparcie publiczności w ostatnim odcinku zdobył influencer Mikołaj „Bagi” Bagiński. Tuż za nim znalazł się Maurycy Popiel, gwiazdor „M jak miłość”. Co ciekawe, na trzecim miejscu uplasował się… Tomasz Karolak, który odpadł z programu po decyzji jurorów.

Gdyby o awansie decydowały wyłącznie SMS-y i głosy z aplikacji, finałowa trójka wyglądałaby zupełnie inaczej: Bagi, Popiel i Karolak. Wiktoria Gorodecka znalazłaby się poza finałem.

Wiktoria Gorodecka z największą liczbą „czterdziestek”

Według osoby, która współpracuje z produkcją, spadek liczby głosów na aktorkę wynika z faktu, że publiczność była przekonana o jej „bezpieczeństwie”:

Na antenie wybrzmiało, że Wiktoria przechodzi do historii programu jako uczestniczka z największą liczbą „czterdziestek”. Ludzie wtedy mogą uznać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej – twierdzi informator Pudelka.

Choć Wiktoria Gorodecka jest oceniana jako najbardziej techniczna tancerka tej edycji, to Bagi i Popiel mają potężną przewagę w televotingu. Walka o Kryształową Kulę i 200 tys. zł zapowiada się więc wyjątkowo wyrównanie.