Sofia Richie (21 l.) mimo młodego wieku przykłada ogromną uwagę do swojego wyglądu i pielęgnacji twarzy. Przyjaciółka Kylie Jenner chce być jak miliarderka i wygląda na bardzo zmotywowaną, by osiągnąć swój cel. Richie przez jakiś czas zmagała się z trądzikiem młodzieżowym, ale teraz jej cera jest gładka i przyjemna w dotyku. Co takiego robi modelka i jakie są jej triki na zachowanie promiennego wyglądu? Sprawdźcie sami.

Pielęgnacja skóry wrażliwej według Sofii Richie

Sofia Richie w filmiku dla Vogue zdradziła, jak wygląda jej codzienna rutyna pielęgnacja. Modelka wyjawiła, że używa tego samego żelu do twarzy, od kiedy skończyła 13 lat. Richie jest posiadaczką nadwrażliwej skóry, więc może używać jedynie delikatnych kosmetyków z naturalnymi składami.

Delikatny żel do oczyszczania twarzy, który nie wysusza – został jej polecony przez rodzinnego dermatologa. Jest to jej pierwszy krok w pielęgnacyjnej rutynie.

Ulubionym produktem Sofie do odświeżania twarzy jest kultowa mgiełka aloesowo-różana z ziołami, od Mario Badescu. Kosztuje niewiele, a może odmienić całą pielęgnację twarzy!

Gdy Sofia zaaplikowała krem nawilżający, przychodzi czas na SPF. Richie wie, jakie szkody na twarzy mogą wywołać promienie słoneczne i zabezpiecza się już na starość. Jak powiedziała, nigdy nie opuszcza tego kroku. I my zachęcamy nasze czytelniczki, by pamiętały o ochronie przeciwsłonecznej – NIE TYLKO LATEM.

Idealny filtr nie zapycha i nie bieli twarzy. Na sklepowych półkach można znaleźć również i takie kremy, które są dedykowane typowo dla cery trądzikowej. Wówczas krem działa podwójnie, chroni twarz przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i wspomaga walkę z trądzikiem.

Tanią i dobrą propozycją będzie krem od CLARINS, który kosztuje 85 złotych.

Sposoby Sofie Richie na trądzik

Richie wyznała, że latanie nie działa na korzyść jej cerze. W samolocie zawsze czuje, że ma wysuszoną skórę i cienie pod oczami. Na domiar złego czasami wychodzą jej pryszcze. Jednak modelka ma swoje sposoby na nieproszonych gości.

Sofia w samolocie zawsze nakłada nawilżającą maseczkę i plastry pod oczy. Mało tego, używa masażera do twarzy, który pobudza krążenie i pomaga w odprowadzeniu nadmiaru wody.

Richie podpytuje siostry Kardashian-Jenner, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji. Poznała dzięki temu ulubioną maseczkę Kim Kardashian, która nazywa się „Jet lag mask„ – czyli idealna propozycja do samolotu, gdy nasza cera jest zmęczona, szara i wysuszona. Ta maseczka nie tylko łagodzi podrażnienia, ale odżywia zmęczoną skórę. Delikatnie rozjaśnia również przebarwienia.

Ulubionymi płatkami pod oczy modelki, są te od Chanel – jednak ich cena zdecydowanie odstrasza. Richie nie cierpi mieć cieni pod oczami, dlatego wyjątkowo skupia się na tej okolicy. Używa kremu pod oczy, maseczki a później jeszcze nawilżających płatków. Sofia wyznała, że kiedy ma sesję zdjęciową nakłada schłodzone płatki w domu i zdejmuje je dopiero przed makijażem.

Płatki doskonale sprawdzą się w podróży, czy z rana – gdy mamy zapuchnięte oczy. Dodatkowo warto trzymać je w lodówce. Wtedy również przyjemnie chłodzą tę okolice. My polecamy te rozświetlające.

A wy, macie jakieś sprawdzone patenty na trądzik?

