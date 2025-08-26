Daniel Martyniuk w ostatnim tygodniu opublikował wiele niepokojących wpisów skierowanych do swojej żony, Faustyny. Na Instagramie pojawiły się relacje, w których naśmiewa się ze swojej żony i teściowej. Zarzucił jej, że nie potrafi mówić po polsku, a ma tytuł naukowy. Do tego stwierdził, że jej doktorat to dzieło matki, która miała przygotować pracę za córkę.

Żona Daniela Martyniuk jest doktorantem stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa. Obecnie jest asystentem prokuratora w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Dostało się także Natalii Nykiel za koncert na festiwalu w Sopocie. Artystka zaśpiewała przebój Maanamu „Boskie Buenos”:

Nykiel nie wykonuj więcej utworów takich jak „Boskie Buenos”! Dziewczyno? Obcasiki? Sukieneczka? Drętwota przy mikrofonie? Jak to zobaczyłem, to padłem, a Kora się w grobie przewraca — napisał na Instagramie.

Teraz po uszach dostało się Martynie Rokicie, dziennikarce, która przez lata była związana z „SuperExpressem”, a także napisała biografię o Zenonie Martyniuku. Skontaktowaliśmy się z dziennikarką i zapytaliśmy wprost „O co chodzi”.

Od kilku dni znajomi podsyłają mi instagramowe screeny z profilu Daniela Martyniuka, który publikuje ukradzione z różnych stron internetowych zdjęcia, zawierające mój wizerunek. Znajdują się na nich dziwne komentarze, a także wizerunki innych osób. Odgraża się, że tym razem to on o mnie napisze książkę… Zupełnie nie wiem, o co chodzi temu nieszczęśliwemu człowiekowi i czego on ode mnie chce – zaczęła.

Tłumaczy, że ma ogromny szacunek do jego rodziców, więc przez lata próbowała łagodzić publikacje na jego temat w mediach:

Tym bardziej że z uwagi na sympatię do jego rodziców przez lata w prasie łagodziłam wybryki Daniela i wielokrotnie wybielałam go na łamach gazet, z którymi współpracowałam, czego nigdy nie docenił i zmarnował każdą próbę naprawy jego wizerunku – podkreśla.

Następnie wspomniała o biografii Zenona Martyniuka: „Napisałam w 2017 roku na zamówienie menadżera Zenka. Co prawda jestem dziennikarką, która współpracuje z wieloma tytułami prasy kolorowej, ale o rodzinie Martyniuków nie pisałam od miesięcy. Rok temu odeszłam z „Super Expressu” i przez ten czas nawet nie dzwoniłam do Zenka i Danusi, choć mamy dobre relacje”.

Mało tego nawet nie śledzę gwiazd w internecie i nie obserwuję konta Daniela na Instagramie. Wycofałam się na jakiś czas z show-biznesu, żeby skupić się na własnych celach i projektach. Obecnie pracuję nad własnym programem telewizyjnym oraz kolejną książkę dla klientki, zajmuję swoim portalem WWW.beautyfashionhealth.pl, na którym nie ma żadnych plotek, od których odpoczywam, biorę udział w pokazach mody, akcjach charytatywnych oraz zajmuję się doradztwem do spraw wizerunku w mediach, promując wartościowe osoby – mówi Martyna Rokita w rozmowie z Kozaczkiem.

Uważa, że jeśli Daniel Martyniuk ma coś do niej, to powinien zadzwonić i pogadać: „Numer telefonu na pewno posiada. Wyglądu natomiast nie zamierzam zmieniać, ponieważ bardzo lubię swoją grzywkę” – uśmiecha się Rokita. To nawiązanie do relacji Daniela, w której naśmiewa się z jej grzywki.