Związek tej dwójki rozwijał się w bardzo dobrym kierunku, a w kręgach show-biznesowych coraz częściej mówiło się o tym, że młody Krupa miał wobec swojej ukochanej poważne plany. Allan ponoć bardzo zaprzyjaźnił się z tatą Nicol, Bartoszem Pniewskim. W październiku 2024 roku media obiegła wieść, że prawdopodobnie syn Edyty Górniak chciał się oświadczyć swojej ukochanej.

Wczoraj jednak okazało się, że sielankowa miłość Nicol i Allana dobiegła końca, a wszystkie doniesienia potwierdził ojciec Nicol w rozmowie z Pudelkiem.

Mieliśmy nadzieję, że to szybko nie zostanie upublicznione. Ale skoro już ktoś zadbał o to, by wszystko wyszło na jaw, niestety muszę przyznać, że to prawda. Potwierdzam, że Allan i Nicole rozstali się jakiś czas temu – powiedział Bartosz Pniewski.