Tomasz Roy-Szabelewski, znany w sieci jako Elitarny Łobuz, z gracją i pewnością siebie wprowadza do polskiego internetu ton, którego dawno tam nie było: ton dystynkcji, wiedzy i dobrego smaku. Opowiada w swoich filmach na Tiktoku, że wywodzi się ze środowiska, w którym elegancja i etykieta były czymś więcej niż tylko pozą, a sensem życia.

Kim jest Tomasz Roy-Szabelewski. Przekłamuje swój życiorys?

Tłumaczył, że dorastał w warszawskim Konstancinie, a edukację zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczył się w prestiżowym liceum im. Batorego, a następnie w Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie ukończyć studia w Cambridge, specjalizując się w iberoamerykanistyce. Do tego podobno mieszkał w Londynie, Wiedniu, Madrycie i Mediolanie: miejscach, które nauczyły go, jak łączyć klasykę z nowoczesnością. Zawodowo związał się z projektowaniem wnętrz oraz inwestycjami nieruchomościowymi, prowadząc życie na styku sztuki, stylu i finansów.

Do tej pory nie było powodu, żeby mu nie wierzyć, bo kto by wpadł na pomysł, żeby oszukać wszystkich, że jest się z elitarnej polskiej rodziny? Jak się okazuje, właśnie Tomasz Roy-Szabelewski.

Teraz pojawił się na łamach magazynu Newsweek reportaż obnażający prawdę na temat Elitarnego Łobuza. Wynika z niego, że nikt nie słyszał o jego rodzinie, a willa z Konstancina, którą pokazuje, była sprzedana w 2020 roku.

Jak wyglądało dzieciństwo w polskim domu old money? — pytam. Elitarny chętnie dzieli się szczegółami. Pradziadek prowadził sieć sklepów mięsnych. Po wojnie część majątku została na terenie Ukrainy i Białorusi. Dziadek — jak utrzymuje Roy-Szabelewski — był w AK. Po wojnie został badylarzem, czyli założył szklarnie w Jabłonnie. Biznes szedł na tyle dobrze, że dziadkowie za dolary kupili jego mamie mieszkanie w stolicy. Ich druga córka, ciotka Elitarnego, jako modelka trafiła do Japonii. Tam wyszła za mąż. Łudząco podobna do Farrah Fawcett miała reklamować m.in. motocykle… – opowiada Tomasz Roy-Szabelewski z dziennikarzem Newsweeka.

Następnie tłumaczy, jak jego rodzina dorobiła się majątku: „W późnym socjalizmie Polacy mogli zakładać tego typu, często półfikcyjne przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. W ten sposób narodziło się — jak twierdzi Elitarny Łobuz — biznesowe imperium, w którym jego rodzice prowadzili w całej Polsce sieć szwalni. Wszystko szło na eksport: szyte przez nich mundury dla pracowników stacji benzynowych i stewardes, eleganckie spódnice i garsonki. Szwaczki z Podlasia szyły też — zapewnia Elitarny — luksusowe stroje dla londyńskiego domu towarowego Harrods”.

Mały Tomasz dorastał w Konstancinie i chodził do pierwszej prywatnej szkoły w Warszawie. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze historia okupu:

Elitarny opowiada, że już jako kilkulatek miał ochroniarza. Towarzyszył mu podczas dojazdów do jednej z pierwszych prywatnych warszawskich podstawówek. Rodzice chcieli go chronić, bo w końcówce lat 80. zdarzały się porwania dla okupu. Tomasz jako 12-latek odebrał telefon od opryszka żądającego okupu za uprowadzony luksusowy samochód ojca. Ojciec, aby go odzyskać, musiał pojechać z walizką pieniędzy do Lasu Kabackiego. Tomasz i jego starszy brat byli od lat uczeni dyskrecji nie tylko wobec służby – czytamy w reportażu.

Dziennikarka Elżbieta Turlej postanowiła sprawdzić dokładnie, kim jest rodzina Roy-Szabelewskich. Jak się okazuje, nie ma żadnych informacji o jego ojcu, nawet dziennikarz Szymon Krawiec, który od 13 lat współtworzy listę najbogatszych Polaków:

Aby wejść do grona naszej elity finansowej, trzeba się wykazać majątkiem wartym miliard złotych. — Nigdy w tym kontekście nie słyszałem o rodzinie Roy-Szabelewskich — mówi Krawiec.

Podobnie Marek Roefler, prezes firmy deweloperskiej Dantex, który od lat jest związany z Konstancinem, gdzie założył prywatną galerię sztuki Villa la Fleur, nie zna rodziny Roy-Szabelewskich.

Dziennikarka nie poddawała się i dalej szukała informacji na temat rodziny Elitarnego. Jak się okazuje, także nikt nie słyszał o ich szklarni w Jabłonnie z lat 70.

O nikim takim nie wiadomo. Dzwonię do wydawnictwa Prószyński Media, w którym w ubiegłym roku ukazały się „Elitarne pieniądze”. Na okładce książki w krótkiej informacji o autorze można przeczytać: „Uczęszczał do najlepszych prywatnych szkół w kraju, potem do II LO im. Stefana Batorego, maturę zrobił w Kalifornii”. Słyszę w wydawnictwie, że ten opis autoryzował i zatwierdził – czytamy.

Także matury w Kalifornii nie zdał, a jedynie zaliczył jeden rok w Alameda High School. Anna Mucha, z którą podobno chodził do liceum, także go nie kojarzy. Na ten moment nie rzucamy oskarżeniami, ale trzeba przyznać, że brzmi podejrzanie.