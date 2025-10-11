times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd

Była gwiazdą PRL-u. W życiu przeszła prawdziwe piekło, a na końcu zmarła w samotności

Życie aktorki było naznaczone wielkim cierpieniem.

"Wojna Domowa" Choroba Cierpienie Córka Elżbiera Górlaczyk Małżeństwo Rodzina
/ 11.10.2025 /
KJ
forum-0429132800 źródło archiwum Filmu / Forum

1 / 4

Elżbieta Góralczyk przeżyła prawdziwy koszmar. Tak wyglądało jej życie

Elżbieta Góralczyk to polska aktorka filmowa, która zdobyła sławę rozpoznawalność dzięki roli Anuli w serialu „Wojna domowa”. Aktorka trafiła na plan, mając zaledwie 14 lat. Na casting poszła w tajemnicy przed rodzicami, bo wiedziała, że miałaby kłopoty.

 

Mało kto wiedział, że w tamtym czasie przechodziła prawdziwy koszmar, a praca na planie pozwoliła jej się oderwać od smutnej rzeczywistości. Choć zapowiadała się jako wschodząca gwiazda i wróżono jej wielką karierę, to finalnie zniknęła z ekranów i wyjechała z Polski. W życiu dorosłym również nie miała łatwo.

forum-0428683979 źródło Andrzej Wiernicki / Forum

2 / 4

Elżbieta Góralczyk przeżyła prawdziwy koszmar. Tak wyglądało jej życie

Elżbieta Góralczyk była wielką gwiazdą PRL-u. Zaistniała już jako nastolatka i to właśnie rola w serialu „Wojna domowa” była dla niej przepustką do wielkiej kariery. Niestety młoda artystka przeżywała w domu prawdziwe piekło, o którym mało kto wiedział. Jej rodzice nadużywali alkoholu i awanturowali się. Ojciec znęcał się nad nią psychicznie, a nawet zabierał jej pieniądze z ról filmowych. Mimo tego i tak zagrała w innych produkcjach, ale jej kariera aktorska nie potoczyła się tak dobrze, zapowiadał się jej debiut. Brak propozycji sprawił, że ukończyła szkołę charakteryzatorską i zaczęła pracę w Telewizji Polskiej.

 

„Zawsze byli zajęci wyłącznie sobą. Całe ich życie było jednym wielkim problemem. Byli uzależnieni od alkoholu, a nasz dom wcale nie należał do porządnych. Często wybuchały konflikty, bo na wódkę zawsze znalazło się parę złotych, ale na buty dla dzieci już nie. Wiedziałam, że w innych rodzinach jest inaczej. Uciekłam od rodziców. Sama musiałam się martwić o siebie i młodszego braciszka. Interesować się czy mu ciepło, czy jadł. W życiu nie bardzo, ale przynajmniej w filmie mogłam być dzieckiem. I to było super” – mówiła kiedyś Góralczyk.

forum-0428625134 źródło Andrzej Wiernicki / Forum

3 / 4

Elżbieta Góralczyk przeżyła prawdziwy koszmar. Tak wyglądało jej życie

W połowie lat 70. Góralczyk wyjechała do Wiednia. Tam poznała prawnika, za którego wyszła za mąż w 1975 roku. Para niedługo później doczekała się córki Dominiki. I choć ich życie wydawało się jak z obrazka, to Elżbieta przeżywała kolejny, życiowy dramat. Kiedy myślała, że uciekła od toksycznej rodziny i wreszcie poznała mężczyznę, z którym stworzy kochającą rodzinę, to nie bardziej mylnego. Życie zweryfikowało, że poślubiła prawdziwego tyrana. Mąż stosował wobec niej przemoc psychiczną. Mało tego musiała żyć pod jego dyktando, gdzie narzucał jej wstawanie o piątej rano, przygotowywanie śniadania, nienaganny wygląd i dokładnie zajmowanie się domem. Co więcej, cały czas ją krytykował oraz izolował od otoczenia.

 

„To, co mojego męża najpierw fascynowało, później go przestraszyło. Całkowicie mnie zniewolił. Wszystko, co robiłam, dla niego było źle. Źle się ubierałam, źle się zachowywałam. Cała jego rodzina była strasznie zasadnicza. Teść twierdził, że ze zmywarki korzystają tylko leniwe kobiety. W czasach, kiedy nikt już sobie nie wyobrażał życia bez pralki, ja – żona bogatego prawnika – prałam pieluchy na tarze. Byłam wtedy świeżo po operacji, bo dziesięć dni po porodzie usunięto mi woreczek żółciowy” – mówiłą Góralczyk.

 

„O 5:00 rano byłam zapięta na ostatni guzik – umalowana, ubrana, śniadanie stało na stole. Rodzina zasiadała, a ja wszystko zmywałam. Potem biegłam do pracy. Wracając do domu, robiłam zakupy i potem gotowałam. Miałam nadzieję, że oddaniem kupię sobie miłość męża. On całkowicie mnie ignorował. Kiedy miałam 38 lat, zgłosiłam się na wybory najpiękniejszej mężatki. Mąż zrobił mi piekielną awanturę. Nie wycofałam się i wygrałam, ale on stale podcinał mi skrzydła” opowiadała aktorka.

forum-0429971483

4 / 4

Elżbieta Góralczyk przeżyła prawdziwy koszmar. Tak wyglądało jej życie

Elżbieta Góralczyk dopiero po 20 latach życia w surowych zasadach męża zdecydowała się od niego odejść. Niestety decyzja ta miała swoje konsekwencje. Córka, z którą chciała mieć kontakt, oskarżyła ją o rozpad rodziny i całkowicie się od niej odcięła. To nie był koniec jej rodzinnego dramatu. U Górlaczyk pojawiły się międzyczasie poważne problemy zdrowotne, gdzie zdiagnozowano u niej zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS), który doprowadził do poważnych uszkodzeń nerek. Aktorka wymagała wówczas dializ i leczenia, które wyniszczyło jej organizm. Łącznie musiała przejść aż 11 operacji.

 

„Cały dzień źle się czułam. Następnego dnia zauważyłam, że mam żółte dłonie. Dzień później miałam już żółte źrenice. Pojechałam do kliniki. Zrobili mi badania. Kiedy lekarka wyszła z gabinetu, powiedziała: „To chyba jakaś pomyłka, z takimi wynikami to pani by już nie żyła”. Miałam tak mało czerwonych ciałek krwi, że odwieziono mnie na sygnale do szpitala i zrobiono transfuzję” – wspominała aktorka.

 

Elżbieta Góralczyk zmarła 16 stycznia 2008 roku, mając 57 lat. Mimo dramatów rodzinnych, samotności i problemów ze zdrowiem nie wróciła do Polski. Aktorka do końca miała nadzieję, że uda się jej odbudować więź z córką. I choć miała przed sobą świetlaną karierę, to rzeczywistość okazała się być dla niej okrutna. Jej życie było naznaczone było cierpieniem i odeszła w samotności.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ania | 11 października 2025 Odpowiedz

Przykre ☹️

Kika | 11 października 2025 Odpowiedz

Smutne, że tak potoczyło się jej życie! 😞😢

Anonim | 11 października 2025 Odpowiedz

Mówią a jak się nie. Poscueoisz tak się wyśpisz,

POLECANE DLA CIEBIE
Agnieszka Kaczorowska coraz bardziej się otwiera. To właśnie te słowa po raz pierwszy wypowiedziała do Rogacewicza
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska coraz bardziej się otwiera. To właśnie te słowa po raz pierwszy wypowiedziała do Rogacewicza
"Motylki w brzuchu są fajne, ale ulotne" - zdradza aktorka.
Marcin Prokop rozbił samochód w centrum Warszawy. Wszystko się nagrało
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Marcin Prokop
Marcin Prokop rozbił samochód w centrum Warszawy. Wszystko się nagrało
Wszystko wydarzyło się, gdy jechał… wymienić opony.
Wojciech Szczęsny ze szczegółami o początkach z Mariną: „Conor, chodź zobacz, znalazłem żonę”
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dokument Film
Wojciech Szczęsny ze szczegółami o początkach z Mariną: „Conor, chodź zobacz, znalazłem żonę”
Wojciech Szczęsny jeszcze nigdy tak wiele nie powiedział. Od dziwnego telefonu, aż po miłość życia...
Nieśmiała dziewczyna z lat 00. dziś wygląda jak gwiazda Hollywood! Tak zmieniła się Aneta Zając
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Aneta Zając Metamorfozy Gwiazd
Nieśmiała dziewczyna z lat 00. dziś wygląda jak gwiazda Hollywood! Tak zmieniła się Aneta Zając
„Byłam skryta i wstydliwa” – mówiła o swoich początkach. Dziś Aneta Zając zachwyca pewnością siebie i stylem.
Wiadomo już, co z rozwodem Grzegorza Damięckiego i Dominiki Laskowskiej. Oficjalnie singlami?
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
Wiadomo już, co z rozwodem Grzegorza Damięckiego i Dominiki Laskowskiej. Oficjalnie singlami?
Co z 30-letnim małżeństwem?
„Stara i na dodatek z małymi cyckami” – Koroniewska nie wytrzymała i rozprawiła się z atakami
Ale plota! Skandale Uroda Z życia gwiazd
Hejt Joanna Koroniewska
„Stara i na dodatek z małymi cyckami” – Koroniewska nie wytrzymała i rozprawiła się z atakami
Aktorka ma już dość i postawiła sprawę jasno!
Wydali 40 mln dolarów, aby ujawnić prawdziwe życie Trumpów. Ich prywata wkrótce ujrzy światło dzienne…
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Donald Trump Melania Trump
Wydali 40 mln dolarów, aby ujawnić prawdziwe życie Trumpów. Ich prywata wkrótce ujrzy światło dzienne…
Czyżby to była najgorętsza premiera roku?
Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Justin Bieber
Justin Bieber znów odpalił wrotki! Niepokojące zdjęcia gwiazdora obiegły sieć (FOTO)
Tylko spójrzcie jak zabalował! Czyżby powrócił do starych nawyków?
To już 13 lat z „Przyjaciółkami”. Gwiazdy obsady na press day w Stajni Chojnów! Liszowska, Socha, Stramowski, Kasprzykowski… (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Bartłomiej Kasprzykowski Joanna Liszowska
To już 13 lat z „Przyjaciółkami”. Gwiazdy obsady na press day w Stajni Chojnów! Liszowska, Socha, Stramowski, Kasprzykowski… (FOTO)
Aktorzy ujawnili, co przyniosą nowe odcinki serialu.
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci
Aleksander Sikora Dorota Szelągowska
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Antek Smykiewicz, Lenka Klimentova, Natalia Nykiel...
Ryszard Rynkowski kończy 74 lata. Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ, a niedawno musiał ją pochować
Ale plota! Z życia gwiazd
Love Stories Ryszard Rynkowski
Ryszard Rynkowski kończy 74 lata. Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ, a niedawno musiał ją pochować
Oto historia miłosna Ryszarda Rynkowskiego.
Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…
Ale plota! Dzieci gwiazd Skandale
Brooklyn Beckham David Beckham
Wyszedł dokument Victorii Beckham. Surowo ukarała syna Brooklyna…
Rodzinna drama Beckhamów wciąż trwa!
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Trzydzieści wspólnych lat runęło jak domek z kart.
Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Małgorzata Rozenek-majdan
Rozenek nagle wypaliła o wnukach i byciu teściową. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał
Celebrytka zdobyła się na szczere wyznanie.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
David Beckham Victoria Beckham
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Na premierze zabrakło jednej z najważniejszych osób...
 