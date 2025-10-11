Była gwiazdą PRL-u. W życiu przeszła prawdziwe piekło, a na końcu zmarła w samotności

Elżbieta Góralczyk przeżyła prawdziwy koszmar. Tak wyglądało jej życie

W połowie lat 70. Góralczyk wyjechała do Wiednia. Tam poznała prawnika, za którego wyszła za mąż w 1975 roku. Para niedługo później doczekała się córki Dominiki. I choć ich życie wydawało się jak z obrazka, to Elżbieta przeżywała kolejny, życiowy dramat. Kiedy myślała, że uciekła od toksycznej rodziny i wreszcie poznała mężczyznę, z którym stworzy kochającą rodzinę, to nie bardziej mylnego. Życie zweryfikowało, że poślubiła prawdziwego tyrana. Mąż stosował wobec niej przemoc psychiczną. Mało tego musiała żyć pod jego dyktando, gdzie narzucał jej wstawanie o piątej rano, przygotowywanie śniadania, nienaganny wygląd i dokładnie zajmowanie się domem. Co więcej, cały czas ją krytykował oraz izolował od otoczenia.

„To, co mojego męża najpierw fascynowało, później go przestraszyło. Całkowicie mnie zniewolił. Wszystko, co robiłam, dla niego było źle. Źle się ubierałam, źle się zachowywałam. Cała jego rodzina była strasznie zasadnicza. Teść twierdził, że ze zmywarki korzystają tylko leniwe kobiety. W czasach, kiedy nikt już sobie nie wyobrażał życia bez pralki, ja – żona bogatego prawnika – prałam pieluchy na tarze. Byłam wtedy świeżo po operacji, bo dziesięć dni po porodzie usunięto mi woreczek żółciowy” – mówiłą Góralczyk.

„O 5:00 rano byłam zapięta na ostatni guzik – umalowana, ubrana, śniadanie stało na stole. Rodzina zasiadała, a ja wszystko zmywałam. Potem biegłam do pracy. Wracając do domu, robiłam zakupy i potem gotowałam. Miałam nadzieję, że oddaniem kupię sobie miłość męża. On całkowicie mnie ignorował. Kiedy miałam 38 lat, zgłosiłam się na wybory najpiękniejszej mężatki. Mąż zrobił mi piekielną awanturę. Nie wycofałam się i wygrałam, ale on stale podcinał mi skrzydła” opowiadała aktorka.