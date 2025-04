W międzyczasie wybuchła ogromna afera, a biznesmen w 2021 roku usłyszał 45 zarzutów dotyczących przywłaszczenia sobie pieniędzy od inwestorów, którzy finansowali produkcje filmowe założonej przez niego spółki. W lutym 2023 Stępień usłyszał kolejne 50 zarzutów, co dało łącznie sumę 95 zarzutów. Groziło mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Przez długi czas Emil Stępień nie udzielał się w mediach społecznościowych, to jednak się zmieniło, gdy sąd nie potwierdził, iż oskarżenia były słuszne. Opublikował wtedy obszerny wpis, w którym opisał swoje emocje związane z czasem, gdy nie pojawiał się w mediach.

Jednocześnie zapowiedział, że jest gotowy na kolejne przedsięwzięcie biznesowe, a dzisiaj ogłosił, że wraz z ukochaną Roksaną Gąską rozpoczął nowy biznes. Na Instagramie jego nowej partnerki również pojawiła się publikacja odnośnie nowej spółki założonej z Emilem. Producent filmowy nie zapomniał jednak o przeszłości i nawiązał do byłego związku z Dodą.

Cóż, w miarę jak moja spółka rosła, „zatrudniłem” do współpracy osobę, o której myślałem, że jest utalentowana do prowadzenia wraz ze mną firmy. Nasze kompetencje i wizje przyszłości zaczęły się różnić, aż ostatecznie nasze drogi w małżeństwie i w biznesie się rozeszły. Nigdy nie wiadomo, czy to, co nam się przytrafia, jest dobre, czy złe. To się widzi po skutkach – napisał pod ogłoszeniem nowej drogi biznesowej.