Najlepsze teksty Dody w programie „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Potrafią bawić do łez!

Najlepsze teksty Dody w "Gwiazdy tańczą na lodzie"

Zabawnych tekstów Dody, które kierowała do Justyny Steczkowskiej było znacznie więcej. Wśród tych pamiętliwych znalazła się ich rozmowa z po występie Gosi Andrzejewicz.

Prowadząca zapytała: „Doda, jak oceniasz występ swojej największej, muzycznej rywalki?(…). Myślę, że Gosia ma blond włosy tak jak ty i śpiewacie podobną muzykę, więc myślę, że jest twoją rywalką”. Na co Doda odpowiedziała: „No widzisz, jakie masz proste myślenie. Współczuję Ci go.”

Jedną z sytuacji, która często pojawiała się w programie, to moment kiedy Rabczewska chciała, aby Steczkowska nie nazywała ją Dorotą, a Dodą. Pewnego razu wokalistka już nie wytrzymała i dostanie powiedziała:

„Jusia muszę to powiedzieć, to jest moja osobista refleksja, ponieważ cały czas jesteś zgryźliwa i nie potrafisz być miła w związku z powyższym nasza ostatnio prowadząca i mimo że z branży piosenkarka nie bała się mówić do mnie Doda, więc ty też zaryzykuj, nie bój się, nie udawaj miłej, po prostu bądź miła(…), a jak nie przejdzie Ci to przez twoje piękne i ponętne usta, to zawsze możesz mówić do mnie królowo.”