Doda i Emil Stępień przez jakiś czas tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. O ich małżeństwie było głośno, jednak ich związek nie przetrwał i doszło do rozwodu. Dziś w dzień zakochanych, Stępień postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych nową ukochaną. Podobna do Dody?

Były mąż Dody ma nową dziewczynę

Droga Dody i Emila Stępnia zeszła się w 2016 roku. Wtedy jeszcze nic na to nie wskazywało, że wokalistka i dotąd nieznany producent filmowy będą w związku. Artystka przez jakiś czas ukrywała ten związek i starała się trzymać go z daleka od mediów. Para w końcu zdecydowała się wziąć ślub w hiszpańskiej Marbelli, o którym później było głośno w sieci. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo, bo piosenkarka zdecydowała się złożyć papiery rozwodowe po zaledwie 3 latach małżeństwa w 2021 roku.

Pytacie mnie, czemu ukrywałam swój związek tyle czasu. Bo chciałam dać czas w końcu sobie. Chciałam pierwszy raz odkąd 20 lat temu stałam się osobą publiczną, móc przeżywać rodzące się uczucie nie na oczach wszystkich. Dać mu szansę, żeby rodziło się w spokoju i bez pośpiechu. Żeby przeżyło. Dać mu szansę, żeby rosło z dala od mediów, plotek, hejtu i ciekawskich życzących mi źle i moich starych błędów. Dać mu szansę, by urosło w siłę na tyle, bym wiedziała, że kocham i jestem kochana naprawdę – napisała kiedyś Doda na swoim Instagramie.

Po nieudanym małżeństwie z Emilem Doda weszła w związek z Dariuszem Pachutem, który też finalnie się rozpadł. Natomiast Stępień wykorzystał dziś walentynki i postanowił pochwalić się swoją nową miłością, jaką jest Roksana Gąska.

Życie może się zmienić w jednej chwili i odkąd cię znam, zmieniło się na lepsze – napisał Emil Stępień pod opublikowanym postem na Insatgramie.

Co ciekawego w tej relacji pojawia się dość intrygująca zależność, ponieważ obecna partnerka Emila, Roksana Gąska była kiedyś w związku z Jackiem Rozenkiem. On zaś był kiedyś żonaty z Małgorzatą Rozenek, która jest obecnie żoną Radosława Majdana, który był także mężem Dody.

Nowa Partnerka Emila nie była wcześniej związana z show-biznesem, dopóki nie zaczęła się spotykać z Jackiem Rozenkiem. To właśnie dzięki niemu zaistniała, a para kilkakrotnie pojawiała się razem na ściankach. Aktor miał nawet planować wspólną przyszłość z 26 lat młodszą ukochaną, jednak nic z tego nie wyszło. Dziś Roksana Gąska układa sobie życie obok Emila Stępnia.