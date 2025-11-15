Steczkowska kradnie show w DDTVN, a Komarnicka kwitnie po rozstaniu…(FOTO)
W sobotni poranek do studia „Dzień Dobry TVN” oraz do programu „Mówię wam” jak zwykle zagościła cała plejada gwiazd. Wśród nich m.in. Agata Młynarska. Dziennikarka postawiła na czarną sukienkę, kurtkę zimową i botki na obcasie. Jej zimowy look podkreśliły różowe okulary.
Sprawczynią dzisiejszego zamieszania była Justyna Steczkowska. Piosenkarka bez wątpienia zawsze potrafi zrobić show i tak było tym razem. Do programu zabrała ze sobą swoje dwa pupile rasy pomeranian. Sama wystroiła się w beżowe futerko i białe spodnie. Całość ograła szpilkami torebką i okularami przeciwsłonecznymi.
Jak mowa o piosenkarkach, to nie zabrakło również Sarsy. Artystka ubrała się w czarny trencz, białe spodnie, czapkę i kozaki na platformach.
Był też ikona polskiej kinematografii, czyli Agata Kulesza, która opowiedziała o nowym filmie Smarzowskiego „Dobry Dom”. Aktora zaprezentowała się w czekoladowym futerku, czarnych spodniach i białej bluzce, a elegancję przełamała sportowymi butami.
Był również Michel Moran, znany głównie z programów „Master Chef”. Kucharz postawił na luźny look, czyli jeansy, bomberkę, sweterek i trampki.
W telewizji gościła dziś również Anna Maria Wesołowska, która jest znanym sędzią. Tego dnia miała na sobie czarną kurtkę, kozaki i torebkę, a całość rozjaśniła kolorową chustą.
Była też Marta Wierzbicka. Aktorka tego dnia miała na sobie fikuśne, różowe spodnie, beżowe futerko, trampki i torebkę.
W śniadaniówce gościł również Piotr Cyrwus. Aktor postawił na elegancję z postaci płaszcza, spodni, sweterka, lakierek i kaszkietu.
Na plenerowej scenie zaśpiewał natomiast Krzysztof Kasa Kasowski.
W programie pojawiła się również Iwona Guzowska. Była posłanka postawiła na jasny trencz, czarne kozaki i wzorzystą sukienkę.
Ostatnim gościem była również Emilia Komarnicka. Aktorka choć jest po niedawnym rozstaniu, to jak zwykle promienieje. Tego dnia postawiła na stylowy trencz, modne jeansy o szerokiej nogawce, kozaki i skórzaną bluzkę.