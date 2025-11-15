Steczkowska kradnie show w DDTVN, a Komarnicka kwitnie po rozstaniu…(FOTO)

Sprawczynią dzisiejszego zamieszania była Justyna Steczkowska. Piosenkarka bez wątpienia zawsze potrafi zrobić show i tak było tym razem. Do programu zabrała ze sobą swoje dwa pupile rasy pomeranian. Sama wystroiła się w beżowe futerko i białe spodnie. Całość ograła szpilkami torebką i okularami przeciwsłonecznymi.