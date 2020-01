Adele (32 l.) kiedy zaczynała karierę piosenkarki, wyglądała kompletnie inaczej. Gwiazda zmagała się z nadwagą, co było pożywką dla hejterów. Jednak Adele nie poddała się i sprawiła, że fani na całym świecie pokochali ją przede wszystkim za piękny głos a nie wygląd. Fotoreporterzy przyłapali gwiazdę na krótkim urlopie i praktycznie jej nie poznali! Jak teraz wygląda Adele? Sprawdźcie sami.

Adele dała kelnerowi niecodzienny napiwek

Adele wiosną postanowiła rozwieść się z Simonem Koneckim, który jest ojcem jej syna Angelo. Po rozwodzie piosenkarka postanowiła popracować na sobą i zaczęła gwałtownie chudnąć.

Niektórym osobom nigdy się nie dogodzi, nieważne jak bardzo będziemy się starać. Podoba sytuacja spotkała piosenkarkę. Adele na początku kariery była wyzywana od grubasów – Ci, co mieli mniej taktu otwarcie mówili jej, że powinna schudnąć. Teraz gdy gwiazda zrzuciła kilogramy, fani czepiają się tego, że jest za chuda. Wielu obserwatorów na Instagramie wokalistki wyraziło obawę, z powodu tak gwałtownego zrzucenia na wadze.

Twitter 2011-2016:

"Adele needs to lose some weight. She's too big and it's unhealthy and I'm worried about her."

Twitter 2020:

"Adele needs to eat more. She's too skinny and lost too much weight and it's unhealthy and I'm worried about her."

🙄🙄🙄 pic.twitter.com/Wk8zrGIXQJ

— Ashton Pittman (@ashtonpittman) January 4, 2020