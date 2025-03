Filip Chajzer przez długi czas był kiedyś związany ze stacją TVN, gdzie był prowadzącym poranny program „Dzień Dobry TVN”. Po jakimś czasie media poinformowały o nagłym zwolnieniu dziennikarza. Teraz Chajzer zdradził, jak naprawdę to wyglądało.

Filip Chajzer to jeden z najpopularniejszych, polskich prezenterów i dziennikarzy oraz osobowość telewizyjna. Choć obecnie skupia się na pracy w social mediach oraz biznesie gastronomicznym, jakim jest budka z kebabem – „Kreuzberg” przez lata związany był z mediami.

Swoją karierę zaczynał jako redaktor „Super Expressu”, „Życia Warszawy” i „Newsweeka”. Poza tym miał okazję poprowadzić kilka programów rozrywkowych w tym m.in.: „Mali Giganci”, „Big brother”, „Dom marzeń” czy „Hipnoza”.

Dużą popularność przyniosła mu jednak praca w śniadaniówce „Dzień Dobry TVN” tworząc duet z z Małgorzatą Ohme. W pewnym momencie przeszedł czas masowych zwolnień, gdzie z pracą w TVN pożegnał się nie tylko Chajzer. Teraz w wywiadzie dla „Świata Gwiazd” przyznał, jak wyglądało jego odejście ze śniadaniówki.

To nie było żadne zwolnienie lekarskie. […] Ostatecznie ja dostałem audycję wtedy w radiu i wymyślono sobie, że to będzie świetny powód wyrżnięcia ostatniego z ekipy Edwarda Miszczaka (…). To jest tak, że jak masz długoletnią dziewczynę, no to jest fajnie i zawsze są wzloty, upadki i tak dalej, ale no ślubu ze sobą nie wzięliście, a nawet jeśli to możesz się rozwieźć. I tutaj nastąpiło naturalne obopólne wypalenie – tłumaczył Chajzer.