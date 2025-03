Filip Chajzer jest polskim dziennikarzem telewizyjnym i przedsiębiorcą. Prezenter w 2023 roku spełnił swoje wielkie marzenie i założył budkę z kebabem — KREUZBERG Kraft Kebap. Filip Chajzer dążył do odczarowania wizerunku kebabu i nadania mu nowego życia, traktując go jako dzieło sztuki kulinarnej. Oprócz tego dziennikarz chętnie udziela się charytatywnie, a także zabiera głos w kontrowersyjnych tematach, które dzielą opinię publiczną. Ostatnio opublikował w sieci wpis w sprawie małego chłopaka. Nie mógł uwierzyć w to, co przekazały mu stacje telewizyjne…

Niespodziewane wyznanie Filipa Chajzera! „Wstawiennictwo Matki Boskiej wszystko zmieniło”

Filip Chajzer uderzył w dziennikarzy wielu stacji. Jednego nie mógł pojąć

Dziennikarz był poruszony historią 11-letniego Olka, który chce mieszkać z tatą, ale jego rodzicielka mu na to nie pozwala. Młody chłopak jest zdania, że jego matka traktuje go w nieodpowiedni sposób i chce pozostać pod opieką ojca. Dziennikarz, korzystając ze swojej popularności, chciał udać się do stacji telewizyjnych, żeby szerzej opowiedzieć o tym problemie, ale niestety otrzymał od nich negatywną odpowiedź. Filip Chajzer w związku z tym zamieścił w sieci obszerny post:

TVN, TVP, POLSAT. Moi sympatyczni koledzy dziennikarze tych stacji bardzo serdecznie odmówili mi wczoraj poruszenia na ich antenie sprawy dziecka, które w świetle prawa jest porywane z domu wbrew swojej woli — przekazał we wpisie na Instagramie.

Najgłośniejsze DRAMY, SKANDALE i AFERY 2024 roku! Budda, Martyniuk, Kaźmierska, Chajzer, Schreiber, Derpieński…