Friz i Wersów czyli najpopularniejsze małżeństwo polskiego internetu promuje właśnie swój film dokumentalny o miłości, w którym pokazali kulisy bajkowego ślubu i hucznego wesela. Teraz para pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego i wreszcie zdradziła, ile dokładnie kosztowało to wielkie wydarzenie. Nawet sam prowadzący był w szoku, słysząc tę kwotę!

„Friz & Wersow. Miłość w czasach online” najgorszym filmem. Przebił nawet „Smoleńsk”!

Ślub Friza i Wersow kosztował fortunę. „Zabraliśmy wszystkich na wakacje”

Podczas rozmowy Wersow i Friz opowiedzieli nie tylko o kulisach powstawania filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”, ale też o tym, jak poradzili sobie z medialnym zamieszaniem wokół ślubu. Influencerzy przyznali, że na kilka tygodni całkowicie zniknęli z sieci, by w spokoju cieszyć się podróżą poślubną i czasem z córką.

To zniknęliśmy teraz na półtora miesiąca, totalnie z internetu. Wchodziłam tylko na Messenger, by sprawdzać, co u córeczki – tłumaczyła Wersow.

Jednak prawdziwe emocje w studiu wzbudził dopiero temat pieniędzy. Kiedy Kuba Wojewódzki zapytał o koszt organizacji ślubu i wesela, Friz długo się wahał, po czym wyznał:

No prawie dwa miliony, Kuba. Ale zabraliśmy wszystkich na wakacje.

Wojewódzki nie krył zaskoczenia, a fani z pewnością będą równie zszokowani taką kwotą. Jedno jest pewne, ślub Friza i Wersow przejdzie do historii polskiego show-biznesu.