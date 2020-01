Rihanna (31 l.) udostępniła swoje pierwsze selfie w 2020 roku i wyglądało na to, że nawet najpiękniejsze twarze nie są odporne na trądzik. Mimo to gwiazda nie wyglądała na zmartwioną tym faktem. Riri stawia na naturalność i nie ma zamiaru ukrywać, w jakiej kondycji jest jej skóra.

Rihanna kiedyś podkreślała swoją kobiecą sylwetkę, teraz zasłania się WARSTWAMI ubrań!

Rihanna jest niekwestionowaną gwiazdą. Piękna Barbadoska zrobiła niesamowitą karierę na przestrzeni lat a mimo to, show-biznes jej nie zmienił. W Internecie można znaleźć wiele zdjęć gwiazd z czasów, gdy dopiero zaczynały swoje kariery. Porównując takie fotografie do teraźniejszości widać – jak dużo z nich zmieniło swoje rysy twarzy, za sprawą operacji plastycznych. Riri zdecydowanie nie należy do tego grona!

Na udostępnionej fotografii na Instagramie, Riri ma na sobie czarną bluzę z kapturem, naszyjnik z pereł a w uszach diamentowe kolczyki. Od razu w oczy rzuca się to, że gwiazda zrezygnowała z makijażu. Jej twarz lśni naturalnym blaskiem. Jednak jeden z fanów barbadoski wypatrzył pryszcza w okolicy jej policzka.

Riri zamiast się obrazić postanowiła odpowiedzieć w typowy dla siebie sposób. Gwiazda nie ma zamiaru ukrywać, że tak jak inni ludzie czasami zmaga się z nieprzyjaciółmi wyskakującymi na jej twarzy.

Nie po raz pierwszy Rihanna stawia na naturalność. Promując swoją markę – FENTY – nie zgodziła się na retusz jednej z modelek, która miała wyraźne blizny potrądzikowe na policzku.

Rihanna nie raz udowodniła, że ma naprawdę zdrowe podejście do wielu tematów.

i love that the images used on fenty are not retouched, and that the models skin is not perfect by societal standards pic.twitter.com/8iDQ9BgUz0

— 𝔉𝔞𝔯𝔞𝔥 (@xfarahalyx) May 29, 2019