Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski – czytamy w poście.

Marzena Babiarz byłą drugą żoną Przemysława od prawie trzech dekad. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem kościelnym. Razem wychowali córkę – Luisę, która przyszła na świat w 1992 roku. O śmierci kobiety poinformował Przemyski Serwis Informacyjny.

Przemysław Babiarz to prawdziwa ikona dziennikarstwa sportowego i legenda Telewizji Polskiej. Od dłuższego czasu było wiadomo o chorobie, z którą mierzyła się jego ukochana żona. Właśnie przekazano tragiczne informacje – żona popularnego dziennikarza nie żyje.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – wyznał dziennikarz.

Choć nie znamy jeszcze dokładnych przyczyn śmierci żony dziennikarza, prawdopodobnym powodem była choroba, z którą od dawna musiała mierzyć. Głośnym echem poniosła się wiadomość o jej problemach zdrowotnych , o których dziennikarz mówił ponad rok temu. Babiarz nigdy nie krył swojej głębokiej wiary, nikogo więc nie zdziwiło, gdy wybrał się na VIII Męskie Oblężenie Jasnej Góry . To właśnie tam po raz pierwszy mówił o chorobie swojej żony.

To mówił Przemysław Babiarz o zmarłej żonie

Ukochana była dla niego wielkim wsparciem. Poznali się wiele lat temu – ona była tłumaczem języka hiszpańskiego, a Przemysław był konferansjerem na targach spożywczych:

„Ktoś może mi zarzucić, że mam drugą żonę i żyję z nią w związku niesakramentalnym. Odpowiadam na to, że popełniłem w życiu pewien błąd. Nie nazywam go moim prawem ani wolnością, a właśnie błędem. Jego konsekwencję zresztą wciąż ponoszę — nie mogę przyjmować sakramentów. Z drugiej strony absolutnie nie nawołuję do tego, by Kościół akceptował rozwody, nie narzekam też, że Kościół podchodzi zbyt rygorystycznie do procedury stwierdzania nieważności małżeństw. Stoję na stanowisku nierozerwalności małżeństwa” — mówił kiedyś w wywiadzie dla portalu „Opoka”

Dziennikarz nigdy nie ukrywał, że wierzy w życie po śmierci, że jeszcze kiedyś się spotkają:

To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem – mówił w rozmowie z miesięcznikiem „Ludzie i Wiara”.

