Popek przekazała wieści o żonie Babiarza. Po śmierci Marzeny wszystko wyznała
Śmierć żony Przemysława Babiarza poruszyła całą Polskę. Wciąż nie znamy dokładnych przyczyn jej śmierci, wiemy jednak że Marzena Babiarz musiała mierzyć się z ciężką chorobą. Teraz w sprawie wypowiedziała się także Anna Popek – koleżanka z pracy.
Żona Przemysława Babiarza nie żyje
Rankiem 20 listopada cały kraj obiegła tragiczna nowina – zmarła Marzena Babiarz, żona uwielbianego przez fanów sportu dziennikarza – Przemysława Babiarza. Nadal nie znamy szczegółów jej śmierci – wiemy jedynie o tajemniczej chorobie, z którą miała się mierzyć – informację o jej walce przekazał jej mąż, w trakcie „VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” w Częstochowie:
Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – mówił rok temu.
Przemysław Babiarz nigdy nie krył swojej żarliwej wiary. Wielokrotnie udzielał wywiadów dla magazynów i programów przeznaczonych dla katolików.
Najlepiej, gdy fundamentem tej rodziny jest łaska, czyli Chrystus … Uważam jednak, że jest wielki sens w wierności drugiej osobie i Bogu … dlatego trzeba tę wierność pielęgnować – mówił w wywiadzie dla portalu Opoka.
Tak Przemysław Babiarz mówił o swojej żonie
Gwiazdor TVP wielokrotnie opowiadał o ich relacji – za każdym razem podkreślał, jak wielkie znaczenie w jego życiu ma ukochana żona.
Ona wielokrotnie przywoływała mnie do porządku, bo mam tendencje do realizacji własnego ego. Zresztą dajemy sobie coś nawzajem, bo nie żyjemy obok siebie, a z sobą – mówił w rozmowie z Opoką.
Małżonkowie kierowali się w życiu takimi samymi wartościami, co pozwoliło im przeżyć razem trzy dekady i wychować córkę:
Małżonkowie mogą mieć różne charaktery, typy osobowości, zainteresowania, temperamenty, ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości. Ja i moja żona nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy także ten sam system wartości – mówił na łamach gazety „Ludzie i wiara”.
Anna Popek przerywa milczenie po śmierci żony Przemysława Babiarza
Teraz, po śmierci Marzeny Babiarz Anna Popek postanowiła przerwać milczenie i złożyć kondolencje. Zarówno Popek, jak i Babiarz dla wielu są ikonami Telewizji Polskiej. W 1999 roku Popek została prezenterką TVP1, dla której przez wiele lat prowadziła wiele programów – najbardziej kojarzona jest z emitowanych na antenie TVP telewizji śniadaniowych. W 2024 zakończyła pracę z Telewizją Polską i przeniosła się do Telewizji Republika.
Teraz dziennikarka skomentowała całą sytuację i złożyła szczere kondolencje wieloletniemu koledze z TVP i jego rodzinie.
Bardzo mi przykro i przekazałam wyrazy współczucia Przemkowi i jego rodzinie. Spotkałyśmy się kiedyś przy okazji produkcji telewizyjnej tych, w których oboje z Przemkiem braliśmy udział. Wiem, jak wrażliwym i dobrym człowiekiem jest Przemek. Bardzo mi przykro, że jego żona zmarła – przekazała dla portalu Złota Scena.
