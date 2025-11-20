Nawigacja

Popek przekazała wieści o żonie Babiarza. Po śmierci Marzeny wszystko wyznała

Marzena Babiarz, Anna Popek fot. KAPiF Marzena Babiarz, Anna Popek fot. KAPiF
Autor Kacper Kulaszewski

Śmierć żony Przemysława Babiarza poruszyła całą Polskę. Wciąż nie znamy dokładnych przyczyn jej śmierci, wiemy jednak że Marzena Babiarz musiała mierzyć się z ciężką chorobą. Teraz w sprawie wypowiedziała się także Anna Popek – koleżanka z pracy.

Żona Przemysława Babiarza nie żyje

Rankiem 20 listopada cały kraj obiegła tragiczna nowina – zmarła Marzena Babiarz, żona uwielbianego przez fanów sportu dziennikarza – Przemysława Babiarza. Nadal nie znamy szczegółów jej śmierci – wiemy jedynie o tajemniczej chorobie, z którą miała się mierzyć – informację o jej walce przekazał jej mąż, w trakcie „VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” w Częstochowie:

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – mówił rok temu.

Przemysław Babiarz nigdy nie krył swojej żarliwej wiary. Wielokrotnie udzielał wywiadów dla magazynów i programów przeznaczonych dla katolików.

Najlepiej, gdy fundamentem tej rodziny jest łaska, czyli Chrystus … Uważam jednak, że jest wielki sens w wierności drugiej osobie i Bogu … dlatego trzeba tę wierność pielęgnować – mówił w wywiadzie dla portalu Opoka.

Tak Przemysław Babiarz mówił o swojej żonie

Gwiazdor TVP wielokrotnie opowiadał o ich relacji – za każdym razem podkreślał, jak wielkie znaczenie w jego życiu ma ukochana żona.

Ona wielokrotnie przywoływała mnie do porządku, bo mam tendencje do realizacji własnego ego. Zresztą dajemy sobie coś nawzajem, bo nie żyjemy obok siebie, a z sobą – mówił w rozmowie z Opoką.

Małżonkowie kierowali się w życiu takimi samymi wartościami, co pozwoliło im przeżyć razem trzy dekady i wychować córkę:

Małżonkowie mogą mieć różne charaktery, typy osobowości, zainteresowania, temperamenty, ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości. Ja i moja żona nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy także ten sam system wartości – mówił na łamach gazety „Ludzie i wiara”.

Anna Popek przerywa milczenie po śmierci żony Przemysława Babiarza

Teraz, po śmierci Marzeny Babiarz Anna Popek postanowiła przerwać milczenie i złożyć kondolencje. Zarówno Popek, jak i Babiarz dla wielu są ikonami Telewizji Polskiej. W 1999 roku Popek została prezenterką TVP1, dla której przez wiele lat prowadziła wiele programów – najbardziej kojarzona jest z emitowanych na antenie TVP telewizji śniadaniowych. W 2024 zakończyła pracę z Telewizją Polską i przeniosła się do Telewizji Republika.

Teraz dziennikarka skomentowała całą sytuację i złożyła szczere kondolencje wieloletniemu koledze z TVP i jego rodzinie.

Bardzo mi przykro i przekazałam wyrazy współczucia Przemkowi i jego rodzinie. Spotkałyśmy się kiedyś przy okazji produkcji telewizyjnej tych, w których oboje z Przemkiem braliśmy udział. Wiem, jak wrażliwym i dobrym człowiekiem jest Przemek. Bardzo mi przykro, że jego żona zmarła – przekazała dla portalu Złota Scena.

