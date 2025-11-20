Popek przekazała wieści o żonie Babiarza. Po śmierci Marzeny wszystko wyznała

Śmierć żony Przemysława Babiarza poruszyła całą Polskę. Wciąż nie znamy dokładnych przyczyn jej śmierci, wiemy jednak że Marzena Babiarz musiała mierzyć się z ciężką chorobą. Teraz w sprawie wypowiedziała się także Anna Popek – koleżanka z pracy.

Żona Przemysława Babiarza nie żyje

Rankiem 20 listopada cały kraj obiegła tragiczna nowina – zmarła Marzena Babiarz, żona uwielbianego przez fanów sportu dziennikarza – Przemysława Babiarza. Nadal nie znamy szczegółów jej śmierci – wiemy jedynie o tajemniczej chorobie, z którą miała się mierzyć – informację o jej walce przekazał jej mąż, w trakcie „VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” w Częstochowie:

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – mówił rok temu.

Przemysław Babiarz nigdy nie krył swojej żarliwej wiary. Wielokrotnie udzielał wywiadów dla magazynów i programów przeznaczonych dla katolików.