Bartosz Obuchowicz pokazał swój kukurydziany biznes! „Miejscowi patrzyli na nas jak na wariatów”

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Obuchowicz stworzył Labirynt Marysieńki w warszawskim Wilanowie, ale także pierwszy labirynt w Czersku ma już czteroletnią historię.

„Jako aktor szukałem czegoś, co będzie alternatywą, bo ten zawód jest nieprzewidywalny. Raz jest się na wozie, innym razem nie ma pracy wcale. Zawsze chciałem mieć coś, co da mi wsparcie dla rodziny” – mówił Obuchowicz.