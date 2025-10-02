times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd

Bartosz Obuchowicz pokazał swój kukurydziany biznes! „Miejscowi patrzyli na nas jak na wariatów”

Kiedyś aktor, a dziś rolnik?

Aktor Bartosz Obuchowicz Biznes Kukurydza
/ 02.10.2025 /
KJ
akpa20250913_obuch_mp_2402 źródło AKPA

1 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Bartosz Obuchowicz swoją przygodę z aktorstwem zaczynał jeszcze jako dziecko. I choć przez całe życie zagrał w wielu produkcjach, to do dziś utożsamiany jest z serialowym Tomkiem z „Na dobre i na złe”, który przyniósł mu sławę i większą rozpoznawalność. Być może nie każdy wie, ale poza aktorstwem spełnia się również jako przedsiębiorca kukurydzianego pola.

akpa20250913_obuch_mp_2285 źródło AKPA

2 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Obuchowicz stworzył Labirynt Marysieńki w warszawskim Wilanowie, ale także pierwszy labirynt w Czersku ma już czteroletnią historię.

 

„Jako aktor szukałem czegoś, co będzie alternatywą, bo ten zawód jest nieprzewidywalny. Raz jest się na wozie, innym razem nie ma pracy wcale. Zawsze chciałem mieć coś, co da mi wsparcie dla rodziny” – mówił Obuchowicz.

akpa20250913_obuch_mp_2339 źródło AKPA

3 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

„W Czersku mam trzech wspólników. To było ciekawe doświadczenie: trzech facetów z Warszawy, żaden nie rolnik, a zabrali się za sadzenie kukurydzy. Miejscowi patrzyli na nas jak na wariatów – „Miastowi chcą uprawiać kukurydzę?!”. Ale dzięki życzliwym ludziom jakoś się udało. Rośliny pięknie wyrosły, a teraz widzę, że i inni rolnicy zaczęli je siać” – wyznaje aktor.

akpa20250913_obuch_mp_2351 źródło AKPA

4 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Co ciekawe, pola kukurydzy to jedno, ale służą one również jako atrakcja dla całych rodzin. Nie tylko jako rozrywka, ale i edukacja.

akpa20250913_obuch_mp_2362 źródło AKPA

5 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Podczas spaceru między wysokimi roślinami zwiedzający mogą poznać historię miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki.

 

„U nas zaginęły listy króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki. Trzeba odnaleźć pieczęcie na mapie, spotkać królewską rodzinę, a czasem nawet przejść obok potwora. Najfajniejszą zabawą u nas jest& zgubić się. Śmieję się, że to moje motto” – mówi aktor.

akpa20250913_obuch_mp_2315 źródło AKPA

6 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Atrakcje w kukurydzianym labiryncie aktora organizowane są także nocą, a na zakończenie sezonu planowana jest halloweenowa impreza.

 

„W nocy robi się naprawdę strasznie. Niektórzy idą całkiem po ciemku, zapalają latarkę tylko wtedy, gdy trzeba podświetlić punkt z pieczątką. Wtedy zaczynają świecić fluorescencyjne znaki” – dodaje.

akpa20250913_obuch_mp_2326 źródło AKPA

7 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo

Późną jesienią plony aktora natomiast trafiają do skupu jako kukurydza pastewna.

 

Fajny biznes?

akpa20250913_obuch_mp_2367 źródło AKPA

8 / 8

Michał Obuchowicz i jego kukurydziane królestwo
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Życie prywatne Jacka z „Królowych życia” było owiane tajemnicą. Mało kto wiedział, że ma syna
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Dzieci
Życie prywatne Jacka z „Królowych życia” było owiane tajemnicą. Mało kto wiedział, że ma syna
Będziecie w szoku, kim był z wykształcenia.
Kim Kardashian pozywa swojego ex. „Ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afera Kim Kardashian
Kim Kardashian pozywa swojego ex. „Ta fałszywa i poważna insynuacja nie zostawiła im wyboru”
To właśnie z nim celebrytka nagrała "skandaliczną taśmę".
Qczaj ujawnia kulisy afery z Kaczorowską: „Miałem tego nie mówić publicznie…”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd Związki gwiazd
Afera Agnieszka Kaczorowska
Qczaj ujawnia kulisy afery z Kaczorowską: „Miałem tego nie mówić publicznie…”
Celebryta skomentował także relacje tancerki z Rogacewiczem.
Michał Wiśniewski szokuje: „Nie miałem za co pić”. Sprzedał pamiątkę od Mandaryny i syna
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd Związki gwiazd
Alkohol Małżeństwa
Michał Wiśniewski szokuje: „Nie miałem za co pić”. Sprzedał pamiątkę od Mandaryny i syna
Muzyk odkrył kulisy swojego straszliwego uzależnienia.
Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Edzia
Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci
Szokujące kulisy śmierci Jacka Wójcika.
Borys Szyc mówił „tatuś” do kolegów z branży. Jego relacja z ojcem była trudna i pokrętna
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Borys Szyc Relacje Rodzinne Gwiazd
Borys Szyc mówił „tatuś” do kolegów z branży. Jego relacja z ojcem była trudna i pokrętna
Aktor wspomina gorzko relację z ojcem, która zmieniła się dopiero tuż przed jego odejściem.
Sylwia Butor podbija Paryski Fashion Week! Polska modelka oczarowała stolicę mody
Czerwony dywan Z życia gwiazd
Paris Fashion Week Sylwia Butor
Sylwia Butor podbija Paryski Fashion Week! Polska modelka oczarowała stolicę mody
Może pochwalić się spektakularnym występem.
Jacyków kpi z Julii von Stein: „Jak zrobiła sobie tyłek, to dwa lata nie mogła spać…”
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd
Julia Von Stein Lifting
Jacyków kpi z Julii von Stein: „Jak zrobiła sobie tyłek, to dwa lata nie mogła spać…”
Stylista ujawnił, że namawia ją na kolejny, kontrowersyjny zabieg.
Klaudia El Dursi ma za sobą trudną noc: „Mała się obkichała po pachy, później zasikała łóżko”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Ciąża Córka
Klaudia El Dursi ma za sobą trudną noc: „Mała się obkichała po pachy, później zasikała łóżko”
Celebrytka odkrywa prawdziwe trudy bycia mamą...
Dorota Zawadzka stanowczo o sprzedaży alkoholu po 22:00: „Udar dla mózgu” (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd
Alkohol Dorota Zawadzka
Dorota Zawadzka stanowczo o sprzedaży alkoholu po 22:00: „Udar dla mózgu” (WIDEO)
Znana psycholog nie owijała w bawełnę...
Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd
Choroba Donald Trump
Choroba prezydenta daje się we znaki. Tylko spójrzcie na dłoń Donalda Trumpa! (FOTO)
To nie wygląda dobrze!
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Bella Hadid Hailey Bieber
Kendall, Hailey i Bella podbijają Paryż! Hadid dopiero co walczyła z boreliozą w szpitalu… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak się wystroiły!
Selena Gomez pokazała serię prywatnych kadrów ze ślubu. Miała aż trzy suknie ślubne… (FOTO)
Ale plota! Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Benny Blanco Małżeństwa Gwiazd
Selena Gomez pokazała serię prywatnych kadrów ze ślubu. Miała aż trzy suknie ślubne… (FOTO)
Wesele jakiego dawno w show-biznesie nie było
Karol Nawrocki tłumaczy się z zażywania „snusów” na ONZ: „To jest śmieszne”
Ale plota! Newsy Skandale
Karol Nawrocki Nałóg
Karol Nawrocki tłumaczy się z zażywania „snusów” na ONZ: „To jest śmieszne”
Prezydent po raz pierwszy zabrał głos po wielkiej sensacji...
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy
Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney z przytupem świętuje 28. urodziny! Gwiazdorska obsada, tłumy gości i kosmiczne kostiumy
Aktorka wyprawiła ogromną imprezę.
Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Kara
Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…
Muzyk kilka dni temu pochował żonę, a teraz kolejny cios...
 