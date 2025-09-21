Burza emocji po odpadnięciu Ewy Minge. Maserak ośmieszył projektantkę mody?!

Ewa Minge odpadła z "Tańca z gwiazdami"

Ewa Minge, która rozstała się z programem nie kryła emocji. Zwróciła się do Rafała Maseraka, który wraz z Iwoną zademonstrował na parkiecie widowiskową akrobację:

„Cieszę się, że to ja odpadłam, bo trudno by było mi wskazać kogokolwiek z naszej jedenastki, kogo chciałabym poświęcić w tym odcinku. […] Dziękuję ci, Rafał Maserak, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie”.

Juror wyglądał na bardzo zaskoczonego tym, co usłyszał. Do taty, który towarzyszył jej na widowni Ewa powiedziała: „Tato przepraszam cię, że musiałeś przez to przechodzić”.