Burza emocji po odpadnięciu Ewy Minge. Maserak ośmieszył projektantkę mody?!

"Zero klasy, pani nie umie przegrywać" - grzmią widzowie.

Ewa Minge
/ 22.09.2025 /
Karolina T.
Ewa Minge odpadła z "Tańca z gwiazdami"

W drugim odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” odpadła para numer 6 Ewa Minge i Michał Bartkiewicz.

 

Najwięcej punktów zdobyła Wiktoria Gorodecka z Kamilem Kuroczko. Barbara Bursztynowicz zawojowała publiczność brawurową cza-czą i znów otrzymała owacje na stojąco. Cza-czę tańczyli również jurorzy. Olek Sikora płakał ze wzruszenia. Honorowa Kryształowa Kula powędrowała do Beaty Tyszkiewicz, której poświęcony był materiał wspominkowy w programie.

Ewa Minge odpadła z "Tańca z gwiazdami"

Ewa Minge, która rozstała się z programem nie kryła emocji. Zwróciła się do Rafała Maseraka, który wraz z Iwoną zademonstrował na parkiecie widowiskową akrobację:

 

„Cieszę się, że to ja odpadłam, bo trudno by było mi wskazać kogokolwiek z naszej jedenastki, kogo chciałabym poświęcić w tym odcinku. […] Dziękuję ci, Rafał Maserak, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie”. 

 

Juror wyglądał na bardzo zaskoczonego tym, co usłyszał. Do taty, który towarzyszył jej na widowni Ewa powiedziała: „Tato przepraszam cię, że musiałeś przez to przechodzić”.

Ewa Minge odpadła z "Tańca z gwiazdami"

Natomiast widzowie nie widzą w zachowaniu Maseraka ośmieszenia. Uważają, że to Ewa Minge sama siebie ośmieszyła:

 

  • „Zero klasy, pani nie umie przegrywać”,
  • „Pani Ewo, czasami milczenie jest złotem”,
  • „Cieszę się, że odpadła, co odcinek robiła z siebie ofiarę, jak to ma trudno ma i miała i że ona to ma trudno”,
  • „Program z ocenianiem nie jest dla Ciebie, bo jesteś niedowartościowana i nie umiesz przyjąć krytyki. Zakompleksiona.. to samo ma Doda, dlatego odmawia”, 
  • „Mogłaś odejść z klasą, a wyszło żenująco. Nawet Pani kibicowałam, ale tym ostatnim komentarzem zepsuła Pani to dobre wrażenie. Szkoda Michała” – piszą internauci.
Ewa Minge odpadła z "Tańca z gwiazdami"
Anonim | 22 września 2025 Odpowiedz

Anonim | 22 września 2025 Odpowiedz

Kaka | 22 września 2025 Odpowiedz

Przykre z każdej strony

