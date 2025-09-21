Burza emocji po odpadnięciu Ewy Minge. Maserak ośmieszył projektantkę mody?!

1 / 4
W drugim odcinku jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” odpadła para numer 6 Ewa Minge i Michał Bartkiewicz.
Najwięcej punktów zdobyła Wiktoria Gorodecka z Kamilem Kuroczko. Barbara Bursztynowicz zawojowała publiczność brawurową cza-czą i znów otrzymała owacje na stojąco. Cza-czę tańczyli również jurorzy. Olek Sikora płakał ze wzruszenia. Honorowa Kryształowa Kula powędrowała do Beaty Tyszkiewicz, której poświęcony był materiał wspominkowy w programie.
Ewa Minge, która rozstała się z programem nie kryła emocji. Zwróciła się do Rafała Maseraka, który wraz z Iwoną zademonstrował na parkiecie widowiskową akrobację:
„Cieszę się, że to ja odpadłam, bo trudno by było mi wskazać kogokolwiek z naszej jedenastki, kogo chciałabym poświęcić w tym odcinku. […] Dziękuję ci, Rafał Maserak, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie”.
Juror wyglądał na bardzo zaskoczonego tym, co usłyszał. Do taty, który towarzyszył jej na widowni Ewa powiedziała: „Tato przepraszam cię, że musiałeś przez to przechodzić”.
Natomiast widzowie nie widzą w zachowaniu Maseraka ośmieszenia. Uważają, że to Ewa Minge sama siebie ośmieszyła:
- „Zero klasy, pani nie umie przegrywać”,
- „Pani Ewo, czasami milczenie jest złotem”,
- „Cieszę się, że odpadła, co odcinek robiła z siebie ofiarę, jak to ma trudno ma i miała i że ona to ma trudno”,
- „Program z ocenianiem nie jest dla Ciebie, bo jesteś niedowartościowana i nie umiesz przyjąć krytyki. Zakompleksiona.. to samo ma Doda, dlatego odmawia”,
- „Mogłaś odejść z klasą, a wyszło żenująco. Nawet Pani kibicowałam, ale tym ostatnim komentarzem zepsuła Pani to dobre wrażenie. Szkoda Michała” – piszą internauci.
Anonim | 22 września 2025
Anonim | 22 września 2025
Kaka | 22 września 2025
Przykre z każdej strony