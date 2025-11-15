„Mieliśmy sytuację mocno awaryjną”. Karetka w domu Minge w środku nocy

Syn znanej projektantki Ewy Minge poinformował właśnie w sieci o bardzo przykrym incydencie. Mężczyzna natychmiastowo potrzebował wsparcia w postaci pogotowia ratunkowego, ale na drodze pojawiła się przeszkoda, o której dosadnie opowiedział w najnowszym poście na Instagramie.

Dramatyczne chwile syna Ewy Minge. Jest wściekły na dyspozytora medycznego

Ewa Minge to znana osobowość medialna i jedna z najpopularniejszych projektantek mody w polskim show-biznesie. W życiu prywatnym natomiast jest również mamą dwóch dorosłych synów: Oskara (34 lata), oraz Gaspara (31 lat), których doczekała się z pierwszym mężem. Po rozwodzie natomiast sama wychowywała dzieci, a w 2017 roku wyszła ponownie za mąż za Jerzego Woźniaka.

Teraz jej syn Oskar zamieścił na swoim Instagramie dość emocjonalny post, w którym zrelacjonował swoje ostatnie perypetie zdrowotne. Jak się okazuje, Oskar pilnie potrzebował karetki, która dotarła do domu i świetnie się nim zajęła. Problemem okazał się jednak dyspozytor, który nie wykazał się ani gramem empatii, a wręcz przeciwnie zbagatelizował jego nagły stan zdrowotny.

Wczoraj mieliśmy sytuację mocno awaryjną…Chłopaki z ekipy ratunkowej karetki – absolutna profeska. Lekarze i opieka na miejscu w szpitalu na 6 z plusem. Ale czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć znieczulicę, która panuje pod numerem alarmowym? Dyskusje domorosłego specjalisty od wszystkiego, opryskliwość i bagatelizowanie zagrożenia życia, wręcz wyśmiewanie – powinno być karane – zaczął na Instagramie Oskar.

Syn Minge dodał również, że to nie pierwsza taka sytuacja, z którą się spotkał. W przeszłości został podobnie potraktowany, gdzie prawie otarł się o śmierć.

Nie tak wcale dawno identyczna sytuacja spotkała mnie w Poznaniu. Kwalifikowałem się do szybkiej operacji. Na SOR ledwo dojechałem sam, a operujący mnie profesor powiedział wprost „pół godziny później i by Pana nie było”. Tak, gdybym nie miał możliwości dostać się na SOR, to teraz bym tego nie pisał – opowiadał syn projektantki.

Na koniec Oskar Minge wyznał, że jest bardzo zadowolony z opieki, którą dostał. W mocnych słowach podsumował jednak dyspozytora, który był dla niego niesamowicie arogancki i opryskliwy.