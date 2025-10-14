times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Z życia gwiazd

Dorota Gardias pokazała swój dom! Miejski pęd zamieniła w ciszę na wsi

Prezenterka może pochwalić się basenem, oczkiem wodym, a nawet stodołą.

Dorota Gardias
/ 14.10.2025 /
Aurora
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

1 / 15

Dom Doroty Gardias

Na swojej podkarpackiej działce Dorota Gardias stworzyła miejsce, które idealnie łączy nowoczesny komfort z urokiem wiejskiego życia.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

2 / 15

Dom Doroty Gardias

Gardias samodzielnie zaprojektowała układ i wystrój swojego domu. Parter zajmują kuchnia, jadalnia i salon, a na piętrze znajdują się dwie sypialnie. Prezenterka świadomie zrezygnowała w nich z zasłon, by zaraz po przebudzeniu móc podziwiać otaczającą przyrodę.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

3 / 15

Dom Doroty Gardias

Dom Doroty Gardias to naturalne przedłużenie jej zamiłowania do przytulnych, pełnych duszy wnętrz. Dominują tu drewno, ręcznie wykonane meble i suszone rośliny, które wprowadzają do środka odrobinę ogrodowego klimatu.

 

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

4 / 15

Dom Doroty Gardias

W centrum salonu znajduje się kominek, którego nie mogło zabraknąć w tej przestrzeni.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

5 / 15

Dom Doroty Gardias

Z miłości do historii i tradycji prezenterka często odwiedza okoliczne gospodarstwa, gdzie wyszukuje „skarby”, stare meble, narzędzia czy ozdoby, którym daje drugie życie.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

6 / 15

Dom Doroty Gardias
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

7 / 15

Dom Doroty Gardias

Prezenterka przyznaje, że w tym roku spełniła kolejne marzenie. Na posesji powstał basen, a tuż obok niewielki staw z rybami, gdzie można złapać oddech przy wędkowaniu.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

8 / 15

Dom Doroty Gardias

Jednak sercem jej ogrodu jest altana. Przytulne miejsce spotkań z bliskimi. Gardias dopracowała każdy detal: od wyszukanych na targach staroci wiejskich krzeseł, po ceramiczne lampy, które nadają całości niepowtarzalnego charakteru.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

9 / 15

Dom Doroty Gardias
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

10 / 15

Dom Doroty Gardias

Nie mniej ważna w jej przestrzeni jest stodoła, o której mówi z wyjątkowym sentymentem. Dziś tętni życiem, stając się miejscem rodzinnych spotkań i przechowalnią pamiątek po przodkach.

dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

11 / 15

Dom Doroty Gardias
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

12 / 15

Dom Doroty Gardias
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

13 / 15

Dom Doroty Gardias
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

14 / 15

Dom Doroty Gardias
dziendobry.tvn.pl źródło dziendobry.tvn.pl

15 / 15

Dom Doroty Gardias
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Moi | 15 października 2025 Odpowiedz

Pięknie.

POLECANE DLA CIEBIE
Wielki sukces Kasi Smutniak. Zagra w hitowej produkcji z Melem Gibsonem!
Aktualności Polscy celebryci
Kasia Smutniak Mel Gibson
Wielki sukces Kasi Smutniak. Zagra w hitowej produkcji z Melem Gibsonem!
Piękna aktorka podbije świat Hollywood!
Nikodem Rozbicki wreszcie pokazał nową ukochaną?! Niedawno wygadał się, że jest zakochany
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dziewczyna Julia Wieniawa
Nikodem Rozbicki wreszcie pokazał nową ukochaną?! Niedawno wygadał się, że jest zakochany
Teraz aktor wybrał się w podróż z tajemniczą brunetką.
Piotr Adamczyk wygadał się na temat „Tańca z Gwiazdami”. Wystąpi w nowej edycji?!
Aktualności Polscy celebryci
Kozaczek Tv Piotr Adamczyk
Piotr Adamczyk wygadał się na temat „Tańca z Gwiazdami”. Wystąpi w nowej edycji?!
Aktor w rozmowie z Kozaczkiem uchylił rąbka tajemnicy...
Ewa Błaszyczk zaskoczyła nagłym wyznaniem o córce: „Mogła się z nami pożegnać…”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Aleksandra Janczarska Córka
Ewa Błaszyczk zaskoczyła nagłym wyznaniem o córce: „Mogła się z nami pożegnać…”
Padły słowa jakich się nie spodziewano.
Damięcki i jego żona na planie „Drugiej furiozy”! Prawda o ich współpracy zaskakuje
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Mateusz Damięcki Paulina Andrzejewska
Damięcki i jego żona na planie „Drugiej furiozy”! Prawda o ich współpracy zaskakuje
Ich relacja zaskakuje!
Już wiadomo, kto przejmie majątek po zmarłej Diane Keaton. Kwota aż nie mieści się w głowie
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Diane Keaton Majątek
Już wiadomo, kto przejmie majątek po zmarłej Diane Keaton. Kwota aż nie mieści się w głowie
Artystka pozostawiła po sobie pokaźny dorobek.
Kaczorowska była z Marcinem na zakupach. Jak go zobaczyła w tych nowych spodniach to… straciła głowę!
Newsy Polscy celebryci Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska była z Marcinem na zakupach. Jak go zobaczyła w tych nowych spodniach to… straciła głowę!
Wideo krąży po sieci.
Agnieszka Hyży z mężem po odnowieniu przysięgi małżeńskiej zaczynają nowy etap. Zamieszkali w pięknej willi!
Polscy celebryci
Agnieszka Hyży
Agnieszka Hyży z mężem po odnowieniu przysięgi małżeńskiej zaczynają nowy etap. Zamieszkali w pięknej willi!
Do tej pory ich życie toczyło się centrum Warszawy. Teraz postanowili osiedlić się na obrzeżach.
Anna Lewandowska podbija Nowy Jork! Jej odważna kreacja na evencie Victoria’s Secret skradła show
Czerwony dywan Polscy celebryci Styl gwiazd
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska podbija Nowy Jork! Jej odważna kreacja na evencie Victoria’s Secret skradła show
Anna Lewandowska na prestiżowym evencie modowym w Nowym Jorku. ZOBACZCIE ZDJĘCIA!
Aleksandra Grysz rozpłakała się na wizji. Zaczęła mówić o stracie córeczki: „Nazywaliśmy ją Buba”
Newsy Polscy celebryci
Aleksandra Grysz
Aleksandra Grysz rozpłakała się na wizji. Zaczęła mówić o stracie córeczki: „Nazywaliśmy ją Buba”
To nagranie łamie serce. Aleksandra Grysz opublikowała fragment wywiadu.
Agnieszka Hyży wściekła na przeszłość męża? „Powiedziałabym coś bardzo niecenzuranlnego…”
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Agnieszka Hyży Grzegorz Hyży
Agnieszka Hyży wściekła na przeszłość męża? „Powiedziałabym coś bardzo niecenzuranlnego…”
Jej słowa zaskakują!
Kevin Federline wyjawia druzgocące wieści na temat Britney Spears. Zwiastuje jej tragiczny koniec!
Newsy Z życia gwiazd
Britney Spears
Kevin Federline wyjawia druzgocące wieści na temat Britney Spears. Zwiastuje jej tragiczny koniec!
Ujawnia, co robiła dzieciom w przeszłości. Stała z nożem w ręku!
TYLKO U NAS! Katarzyna Wajda komentuje nowy związek!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Wajda
TYLKO U NAS! Katarzyna Wajda komentuje nowy związek!
Katarzyna Wajda po raz pierwszy nie kryje się z nowym partnerem na premierze filmowej.
Marcin Rogacewicz pokazał nagranie z babcią. Po tym, co się stało, trudno powstrzymać łzy
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz pokazał nagranie z babcią. Po tym, co się stało, trudno powstrzymać łzy
Wideo krąży po sieci.
Magdalena Schejbal ujawnia mroczne kulisy kariery. „Byłam ofiarą tamtych czasów”
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Magdalena Schejbal
Magdalena Schejbal ujawnia mroczne kulisy kariery. „Byłam ofiarą tamtych czasów”
„Byłam młoda i kompletnie nie wiedziałam, co robię”.
Robert De Niro rozwścieczył Kraków! Aktor buduje hotel, a mieszkańcy tracą do niego cierpliwość
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Robert De Niro
Robert De Niro rozwścieczył Kraków! Aktor buduje hotel, a mieszkańcy tracą do niego cierpliwość
,,Czy to jest ,,Dzień Świra''?! ''— cytuje gazeta jedną z mieszkanek krakowskiego Zwierzyńca
 