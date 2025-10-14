Dorota Gardias pokazała swój dom! Miejski pęd zamieniła w ciszę na wsi
Prezenterka może pochwalić się basenem, oczkiem wodym, a nawet stodołą.
1 / 15
Na swojej podkarpackiej działce Dorota Gardias stworzyła miejsce, które idealnie łączy nowoczesny komfort z urokiem wiejskiego życia.
2 / 15
Gardias samodzielnie zaprojektowała układ i wystrój swojego domu. Parter zajmują kuchnia, jadalnia i salon, a na piętrze znajdują się dwie sypialnie. Prezenterka świadomie zrezygnowała w nich z zasłon, by zaraz po przebudzeniu móc podziwiać otaczającą przyrodę.
3 / 15
Dom Doroty Gardias to naturalne przedłużenie jej zamiłowania do przytulnych, pełnych duszy wnętrz. Dominują tu drewno, ręcznie wykonane meble i suszone rośliny, które wprowadzają do środka odrobinę ogrodowego klimatu.
4 / 15
W centrum salonu znajduje się kominek, którego nie mogło zabraknąć w tej przestrzeni.
5 / 15
Z miłości do historii i tradycji prezenterka często odwiedza okoliczne gospodarstwa, gdzie wyszukuje „skarby”, stare meble, narzędzia czy ozdoby, którym daje drugie życie.
6 / 15
7 / 15
Prezenterka przyznaje, że w tym roku spełniła kolejne marzenie. Na posesji powstał basen, a tuż obok niewielki staw z rybami, gdzie można złapać oddech przy wędkowaniu.
8 / 15
Jednak sercem jej ogrodu jest altana. Przytulne miejsce spotkań z bliskimi. Gardias dopracowała każdy detal: od wyszukanych na targach staroci wiejskich krzeseł, po ceramiczne lampy, które nadają całości niepowtarzalnego charakteru.
9 / 15
10 / 15
Nie mniej ważna w jej przestrzeni jest stodoła, o której mówi z wyjątkowym sentymentem. Dziś tętni życiem, stając się miejscem rodzinnych spotkań i przechowalnią pamiątek po przodkach.
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Moi | 15 października 2025
Pięknie.