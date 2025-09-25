times-dark
Kozaczek
Ewa Wachowicz w niezwykłej sesji zdjęciowej. To kobieta, która nie boi się żadnych wyzwań (FOTO)

Gwiazda telewizji odkrywa uroki swoich rodzinnych stron.

25.09.2025
KJ
Ewa Wachowicz to Miss Polonia 1992 oraz restauratorka, znana głównie z programu „Ewa gotuje” czy jako prowadząca „Halo tu Polsat”. Prywatne rodowita Małopolanka urodzona w Klęczanach koło Gorlic, która odkryła teraz publicznie swój region w wyjątkowej sesji zdjęciowej.

Tym razem Ewa Wachowicz wzięła udział w nietypowej sesji zdjęciowej, która przenosi w najbardziej malownicze miejsca Małopolski. Jak widać, możemy zobaczyć ją nawet  podczas bardziej ekstremalnych wyzwań jak profesjonalna wspinaczka po jurajskich skałkach.

Kolejne kadry prowadzą do Zamku Rabsztyn koło Olkusza – dawnej warowni na Szlaku Orlich Gniazd, gdzie historia przeplata się z pięknymi widokami z wieży

Nie zabrakło także Pustyni Błędowskiej, zwanej „Polską Saharą”. To jedyne miejsce w Polsce z rozległym obszarem piasków, po którym Ewa przemierzała kolejne kilometry rowerem.

Gwiazda przemierzała pustynię nawet dżipem niczym na prawdziwej, pustynnej wyprawie.

Autorka programów kulinarnych i właścicielka krakowskiej restauracji Zalipianki znana jest nie tylko z telewizji i mediów. Od lat udowadnia, że Małopolska to jej największa inspiracja. To tutaj rozwija swoje kulinarne pasje, tworzy telewizyjne projekty i odkrywa na nowo miejsca, które przyciągają turystów z całej Polski.

Ewa Wachowicz została nawet kiedyś uhonorowana tytułem „Osobowość turystyki” Wojewody Małopolskiego podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Teraz po raz kolejny pokazuje, co Małopolskie ma najciekawszego i jak można spędzać tam czas wolny.

Jakiś czas temu w rozmowie z naszą redakcją Ewa Wachowicz zdradziła nam również, że wśród jej osiągnięć wraz z przyjaciółką znajduję się pierwsze wejście kobiet na górę Mount Sidley oraz pierwsze, polskie wejście na Wulkan Giluwe w Papui-Nowej Gwinei. 

