Ewa Wachowicz w niezwykłej sesji zdjęciowej. To kobieta, która nie boi się żadnych wyzwań (FOTO)
Gwiazda telewizji odkrywa uroki swoich rodzinnych stron.
Ewa Wachowicz to Miss Polonia 1992 oraz restauratorka, znana głównie z programu „Ewa gotuje” czy jako prowadząca „Halo tu Polsat”. Prywatne rodowita Małopolanka urodzona w Klęczanach koło Gorlic, która odkryła teraz publicznie swój region w wyjątkowej sesji zdjęciowej.
Tym razem Ewa Wachowicz wzięła udział w nietypowej sesji zdjęciowej, która przenosi w najbardziej malownicze miejsca Małopolski. Jak widać, możemy zobaczyć ją nawet podczas bardziej ekstremalnych wyzwań jak profesjonalna wspinaczka po jurajskich skałkach.
Kolejne kadry prowadzą do Zamku Rabsztyn koło Olkusza – dawnej warowni na Szlaku Orlich Gniazd, gdzie historia przeplata się z pięknymi widokami z wieży
Nie zabrakło także Pustyni Błędowskiej, zwanej „Polską Saharą”. To jedyne miejsce w Polsce z rozległym obszarem piasków, po którym Ewa przemierzała kolejne kilometry rowerem.
Gwiazda przemierzała pustynię nawet dżipem niczym na prawdziwej, pustynnej wyprawie.
Autorka programów kulinarnych i właścicielka krakowskiej restauracji Zalipianki znana jest nie tylko z telewizji i mediów. Od lat udowadnia, że Małopolska to jej największa inspiracja. To tutaj rozwija swoje kulinarne pasje, tworzy telewizyjne projekty i odkrywa na nowo miejsca, które przyciągają turystów z całej Polski.
Ewa Wachowicz została nawet kiedyś uhonorowana tytułem „Osobowość turystyki” Wojewody Małopolskiego podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Teraz po raz kolejny pokazuje, co Małopolskie ma najciekawszego i jak można spędzać tam czas wolny.
Jakiś czas temu w rozmowie z naszą redakcją Ewa Wachowicz zdradziła nam również, że wśród jej osiągnięć wraz z przyjaciółką znajduję się pierwsze wejście kobiet na górę Mount Sidley oraz pierwsze, polskie wejście na Wulkan Giluwe w Papui-Nowej Gwinei.
