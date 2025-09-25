Ewa Wachowicz w niezwykłej sesji zdjęciowej. To kobieta, która nie boi się żadnych wyzwań (FOTO)

Ewa Wachowicz w sesji zdjęciowej na małopolsce

Autorka programów kulinarnych i właścicielka krakowskiej restauracji Zalipianki znana jest nie tylko z telewizji i mediów. Od lat udowadnia, że Małopolska to jej największa inspiracja. To tutaj rozwija swoje kulinarne pasje, tworzy telewizyjne projekty i odkrywa na nowo miejsca, które przyciągają turystów z całej Polski.