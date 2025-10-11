W 6. odcinku „Afryka Express” atmosfera zrobiła się wyjątkowo napięta. Choć większość uczestników skupiała się na walce o kolejne punkty i przetrwanie w ekstremalnych warunkach, to właśnie między Piotrem a Ewą doszło do spięcia, które zaskoczyło wszystkich. Widzowie nie spodziewali się, że jedna z najbardziej zgranych par programu nie wytrzyma presji.

Awantura w „Afryka Express”! Piotr i Ewa nie mogli dojść do porozumienia

Szósty odcinek „Afryka Express” przyniósł nie tylko spektakularne widoki i wymagające zadania, ale też sporo emocji między uczestnikami. Podczas jednej z prób złapania transportu na afrykańskich drogach Piotr i Ewa nie potrafili dojść do porozumienia. Choć zwykle uchodzili za duet, który doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach, tym razem napięcie sięgnęło zenitu.

Widzowie byli świadkami nerwowej wymiany zdań:

– Możesz nie krzyczeć?

– Muszę, bo ty nie słuchasz mnie, porozmawiamy.

– Ale wrzeszczysz mi nad głową, uspokój się.

– Rób to, o co cię proszę, dobrze?

– Dobrze, to naucz się angielskiego, kochanie.

Choć chwilami rozmowa przypominała kłótnię, w ich dialogu nie zabrakło też odrobiny humoru i dystansu, z których słynie ta para.

Trudne warunki, zmęczenie i presja czasu sprawiły, że nawet najlepiej zgrane duety zaczynają tracić cierpliwość. Jak przyznali prowadzący, w takich sytuacjach każdy pokazuje swoją prawdziwą naturę, a afrykańskie drogi i wysokie temperatury potrafią błyskawicznie zweryfikować relacje.

Po krótkim spięciu Piotr i Ewa szybko wrócili do rywalizacji, ale widzowie nie mieli wątpliwości – ta scena pokazała, że w „Afryka Express” emocje są równie ważne jak siła fizyczna.

Tym razem uczestnicy zmierzyli się z wyjątkowo wymagającymi zadaniami. Pierwsze z nich poprowadziło ich na plantację sizalu w Ngomeni, gdzie musieli przenosić kolczaste liście, oddzielać włókna i formować kłębki przędzy pod okiem lokalnych kobiet. Z pozoru proste zadanie okazało się testem precyzji, cierpliwości i współpracy.

Następnie rywalizacja przeniosła się nad słone jezioro Tongoni. W grze o amulet uczestnicy transportowali sól na chybotliwych podstawach przez wypełnione wodą baseny, co wymagało nie tylko zręczności, ale też ogromnej koncentracji.

Finał odcinka przeniósł widzów do tajemniczych jaskiń Amboni, gdzie pary uczestniczyły w mistycznym rytuale odprawianym przez lokalnego szamana. W półmroku, wśród tysięcy nietoperzy, toczyła się walka o ostatnie bilety do Kenii.