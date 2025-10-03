Ewa Gawryluk zdobyła szeroką rozpoznawalność za sprawą roli Ewy Nowak-Hoffer w serialu „Na Wspólnej”. Gra w znanej produkcji od 2003 roku. Teraz przeżywa rozkwit kariery za sprawą udziału w show TVN-u „Afryka Express”, gdzie razem z ukochanym mierzy się z niełatwymi przygodami. Ostatnio aktorka w trakcie jednego z wywiadów zdradziła, że zanim poznała ukochanego, to przeszła przez piekło. Rozwód odcisnął piętno na jej psychice i życiu prywatnym. Znamy szczegóły.

Ewa Gawryluk przekazała prawdę o rozwodzie. Przez lata to ukrywała!

Ewa Gawryluk przez lata była żoną Waldemara Błaszczyka. Para wzięła ślub w 1999 roku. Rok później na świecie pojawiła się ich córka — Maria. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się w grudniu 2021 roku.

Później Ewa Gawryluk poznała drugiego męża, którego poślubiła 1 czerwca 2024 roku. Wyszła za Piotra Domanieckiego, trenera bramkarzy i kierownika drużyny piłkarskiej związanego z klubem Stal Stalowa Wola. Mimo to wciąż pamięta o rozwodzie, który zapisał się w jej pamięci:

Z pierwszym mężem mam córkę, ale nie mamy kontaktu. Niefajnych rzeczy się nie wspomina dobrze. To jest ten czas, kiedy jest niefajnie, później jest jeszcze gorzej, a później trzeba podjąć decyzję — powiedziała we zwiastunie „Afryki Express”. 

Ewa Gawryluk w tym samym fragmencie podzieliła się również refleksjami na temat traumy po rozwodzie. Okazuje się, że aktorka znana z „Na Wspólnej” musiała skorzystać z pomocy specjalisty, który pomógł jej uporać się z niełatwym tematem:

To jest choroba umysłu. Tego nie widać. Dlatego mówię, że to jest fajne, iść na psychoterapię i porozmawiać, wyrzucić to z siebie. I mieć z tyłu głowy, że to się może powtórzyć — podsumowała Ewa Gawryluk. 

Ewa Gawryluk, Waldemar Błaszczyk, fot. AKPA.

pasekkozak