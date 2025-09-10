times-dark
Kozaczek
Odważna Maja Ostaszewska na premierze „Teściowie 3”. Niewiele brakowało od poważnej wpadki modowej! (FOTO)

Ależ zaszalała!

Maja Ostaszewska Premiera Filmu Stylizacja Teściowie 3
/ 10.09.2025 /
KJ
maja-ostaszewska-tesciowie3-1

1 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!

Dziś w jednym z warszawskich kin odbyła się uroczysta premiera filmu „Teściowie 3”. Widzowie pokochali tę komedię, która doczekała się aż trzech części. Z okazji premiery na salonach zagościła plejada gwiazd związanych z produkcją, a także znane osoby ze świata show-biznesu. Na czerwonym dywanie wzrok bez wątpienia skradła Maja Ostaszewska, która postawiła na dość ryzykowny look.

maja-ostaszewska-tesciowie3-2

2 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!

Aktorka tego wieczoru brylowała w przepięknej, długiej, czarnej kreacji z lekko falbaniastym dołem. Do tego dobrała czarne sandałki na szpilce. Look wykończyła mocniejszym makijażem i fryzurą z lekkimi falami. Trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo!

maja-ostaszewska-tesciowie3-3

3 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!

Aktorka zadbała także o dodatki w postaci czarnej torebki oraz modnej biżuterii.

maja-ostaszewska-tesciowie3

4 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!

Całe widowisko skradł jednak tył sukienki, który okazał się z wyciętymi plecami.

maja-ostaszewska-tesciowie3-4

5 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!

Niestety wycięcie po bokach sukienki okazało się dość ruchome i aktora o mały włos nie zaliczyła poważnej wpadki na oczach fotoreporterów. Trzeba przyznać, że fason, na który postawiła jest dość mocno ryzykowny i potrafił odsłonić zbyt wiele.

maja-ostaszewska-tesciowie3-5

6 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!
maja-ostaszewska-tesciowie3-1

7 / 7

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!
Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

Aż tak kiepski film trzeba golizną promować

Janka | 11 września 2025 Odpowiedz

Puknij się w łeb

