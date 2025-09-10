Odważna Maja Ostaszewska na premierze „Teściowie 3”. Niewiele brakowało od poważnej wpadki modowej! (FOTO)

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Teściowie 3"!

Dziś w jednym z warszawskich kin odbyła się uroczysta premiera filmu „Teściowie 3”. Widzowie pokochali tę komedię, która doczekała się aż trzech części. Z okazji premiery na salonach zagościła plejada gwiazd związanych z produkcją, a także znane osoby ze świata show-biznesu. Na czerwonym dywanie wzrok bez wątpienia skradła Maja Ostaszewska, która postawiła na dość ryzykowny look.