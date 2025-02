Ostatnio do sieci trafiły zdjęcia i nagrania, na których Justin Bieber wygląda na przygnębionego i wychudzonego. Wiele osób spekulowało powrót piosenkarza do narkotyków. Ostatnie doniesienia sugerowały też, że jego żona Hailey Bieber ma być zaniepokojona jego stanem. Teraz jego przedstawiciel zabrał głos w tej sprawie.

Wokół kanadyjskiego piosenkarza zrobiło się w ostatnim czasie bardzo głośno. Wszystko za sprawą tego, że przez ostatnie tygodnie widywany jest w dość niechlujnych ubraniach, a na jego twarzy za każdym razem widnieje ponury i smutny wyraz.

Fani zaniepokoili się stanem Biebera i zaczęli sugerować, że jego obecny wygląd może być związany z dawnym nałogiem, do którego być może powrócił. W mediach pojawiły się także doniesienia na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Biebera, który również może stać za jego samopoczuciem. Sprawa obiła się na tyle szerokim echem, że przedstawiciel muzyka postanowił zabrać w końcu głos w tej sprawie.

Przedstawiciel miał również dodać, że Justin ma już dość plotek na swój temat, a ludzie zawsze próbują doszukać się czegoś złego. Dodał również, że Justin obecnie skupia się na wychowywaniu sześciomiesięcznego synka oraz na tworzeniu nowej muzyki. Dodatkowo wyznał, że miniony rok był dla piosenkarza dość przełomowy, ponieważ zakończył on kilka bliskich przyjaźni i relacji biznesowych, które od jakiegoś czasu mu nie służyły.

Warto wspomnieć, że Justin kilka lat temu zmagał się z depresją oraz uzależnieniem od narkotyków, o czym sam kiedyś powiedział w ten sposób:

Moja ochrona i personel przychodzili do mojego pokoju w nocy, żeby sprawdzić mi puls. Ludzie nie wiedzą, jak poważnie to się stało. To było naprawdę szalone i przerażające. Budziłem się rano i pierwszą rzeczą, jaką robiłem, było łykanie pigułek i palenie blanta.