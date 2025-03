Justin Bieber w ostatnim czasie wzbudza wiele kontrowersji wokół swojego wizerunku. Fani muzyka są zaniepokojeni jego zachowaniem i tym, co prezentuje w social mediach. Teraz na swoim Instagramie opublikował kolejne, tajemnicze wpisy, w których mówi otwarcie, że ma problemy z gniewem i samoakceptacją. Czyżby to kolejny powód do niepokoju?

Nie da się ukryć, że Justin Bieber od jakiegoś czasu mocno się zmienił. W ostatnich tygodniach jego zachowanie, a nawet wygląd wzbudzał wiele kontrowersji. Fani zaniepokoili się tym i zaczęli sugerować, że jego obecny stan może wynikać z powrotu do dawnego nałogu. Sprawa obiła się szerokim echem, aż przedstawiciel muzyka postanowił zabrać w końcu głos w tej sprawie i oznajmił, że „Justin obecnie jest w najlepszym momencie swojego życia”.

Jak się okazuje, nie do końca jest to jego najlepszy czas, bo sami bliscy muzyka zauważyli, że trochę zagubił się w rzeczywistości. Kolejnym dowodem na to są tajemnicze wpisy, które piosenkarz ostatnio opublikował na swoim Instastories. Tam wprost napisał, że przez długi czas tłumił w sobie emocje, przez co stał się zagubiony i przytłoczony. Później pojawił się kolejny wpis, w którym otwarcie napisał, że przez lata czuł się niegodny swojego sukcesu.

Teraz muzyk podzielił się kolejnymi przemyśleniami pod najnowszymi postami na Instagramie. Tym razem Bieber przyznał się, że ma problemy z gniewem i samoakceptacją:

Też mam problemy z gniewem, ale chcę się rozwijać i nie reagować tak bardzo – napisał Bieber. Myślę, że czasami nienawidzę siebie, kiedy czuję, że zaczynam stawać się nieautentyczny. Potem pamiętam, że wszyscy jesteśmy zmuszeni myśleć, że nie jesteśmy wystarczający, ale nadal nienawidzę, kiedy zmieniam siebie, aby zadowolić ludzi – wyznał artysta.

Nie da się ukryć, że kolejna seria tajemniczych wpisów artysty nie napawa optymizmem. Być może takie wyznania i otwarcie się przed światem jest dla niego w pewien sposób terapeutyczne. Fani mają nadzieję, że jego refleksje to tylko chwilowy kryzys i Justin zaraz wróci do dawnej formy.